Scambio deluxe con l’Inter: Mou ha detto sì

Uno scambio che potrebbe accontentare sia l’Inter che la Roma. La permanenza di Mourinho nella Capitale apre le porte alla trattativa

Lo Special One è stato chiaro con la sua dirigenza: vuole restare almeno un altro anno a Trigoria ma non intende proseguire con una rosa così ristretta. Servono rinforzi importanti per competere ai massimi livelli.

La Roma ha praticamente raggiunto l’accordo con Mourinho per proseguire almeno un’altra stagione insieme. Lo Special One non ha nessuna intenzione di lasciare la Capitale ma ha chiesto rassicurazioni ai Friedkin per quanto concerne il mercato. Per ora ancora non si è arrivati ad un prolungamento di contratto e per ora il portoghese resterà con un solo anno prima della scadenza.

L’obiettivo chiaro dell’ex allenatore di Porto, Chelsea, Inter, United e Tottenham è quello di alzare l’asticella in campionato e provare a inseguire nuovamente il sogno Europa League. La finale persa a Budapest non è andata giù a nessuno e ancora brucia anche nel cuore di Mou. Perdere ai rigori fa sempre male, ancor di più se l’arbitraggio di Taylor ha lasciato grandissimi dubbi. Arrivare a Dublino (dove si svolgerà la prossima finale di EL il 22 maggio 2024) potrebbe essere molto complicato e per questo bisogna attrezzarsi.

A complicare le cose c’è sempre il Fair Play Finanziario, che impone a Tiago Pinto di dover chiudere la campagna trasferimenti con un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite, sia per i cartellini che per gli ingaggi.

Asse caldo tra Rome e Inter: a Mourinho piace lo scambio Spinazzola-Gosens

Il modo migliore per rinforzare la rosa, quindi, è quello di affidarsi ai parametri zero o agli scambi. Proprio per questo la Roma ha già praticamente chiuso per Aouar, svincolatosi dal Lione e per Ndicka, in scadenza con l’Eintracht Francoforte.

L’idea di irrobustire le fasce laterali, invece, potrebbe passare attraverso uno scambio di lusso in Serie A. L’altra protagonista potrebbe essere l’Inter, che ha un bisogno simile a quello dei giallorossi. Sul piatto ci sono il cartellino di Leonardo Spinazzola e quello di Robin Gosens.

L’esterno ex Juventus fu già vicino alla maglia nerazzurra nel 2020, ma alla fine dopo accurate visite mediche fu rispedito al mittente (trattativa praticamente chiusa per uno scambio con Politano). Come riportato dai colleghi di asromalive.it, Gosens sarebbe un profilo gradito a Mourinho e permetterebbe alla Roma si sistemare la fascia sinistra.

Nonostante non abbia giocato tanto, il laterale mancino ex Atalanta è pur sempre un classe ’94 e almeno dal punto di vista fisico sembra aver recuperato in pieno la condizione. Spinazzola dal canto suo andrà in scadenza nel 2024 e quindi urge trovare una sistemazione in questa estate.