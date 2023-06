È fatta, accordo raggiunto tra Juve e Lazio: cambia maglia

Lazio e Juventus sono pronte a chiudere un importante affare di calciomercato in vista della prossima stagione.

La Serie A ha ufficialmente chiuso i battenti e si appresta a vivere un’intensa estate di calciomercato con Lazio e Juventus che sono già pronte ad ufficializzare un affare tra loro.

La penalizzazione di 10 punti non consentirà alla Juventus di partecipare alla prossima Champions League dovendosi accontentare della Conference League. I bianconeri dovranno quindi fare cassa per fronteggiare alle mancate entrate economiche della massima manifestazione continentale e sono pronti ad ufficializzare una cessione alla Lazio. Maurizio Sarri dal canto suo vuole costruire il prima possibile la rosa che dovrà affrontare la stagione del ritorno in Champions League da parte dei biancocelesti.

Calciomercato, Lazio e Juventus pronte a chiudere un affare

Stando a quanto affermato da Laziolive.tv, la Juventus ed i biancocelesti avrebbero trovato l’intesa per il passaggio a titolo definitivo di Luca Pellegrini alla corte di Sarri. Arrivato in prestito a gennaio, il giocatore è pronto a trasferirsi nella capitale per il prosieguo della sua carriera.

Arrivato a metà stagione dall’Eintracht Francoforte dove era in prestito, Luca Pellegrini non ha trovato molto spazio alla corte di Maurizio Sarri ma il tecnico stima molto il terzino pronto a legarsi a lungo alla società biancoceleste. Tifoso da sempre della Lazio, il laterale romano è pronto quindi a coronare il suo sogno diventando un giocatore della squadra capitolina a tutti gli effetti. Per Lotito è in arrivo anche un importante sconto sul costo del cartellino dell’ex Cagliari.

Inizialmente la Juventus avrebbe voluto 15 milioni per il riscatto del cartellino del terzino che però dovrebbe restare a Roma con un accordo intorno ai 7 milioni di euro. Una cifra che permetterà alla Juventus di fare cassa ed alla Lazio di trattenere il terzino in rosa con una cifra molto più bassa rispetto a quella prevista. Nei prossimi giorni ci saranno dei nuovi incontri tra le parti con l’affare che dovrebbe essere formalizzato.

In casa Juventus ci sarà quindi da rivoluzionare la fascia sinistra considerato il fatto che anche Alex Sandro appare lontano dai bianconeri. Il brasiliano infatti è in uscita con la possibile rescissione del contratto con la Juventus prima di accasarsi al Galatasaray. Nel mirino della Juve ci sarebbe Carlos Augusto del Monza ma il terzino del club biancorosso piace molto anche all’Inter pronta a fare un’offerta.