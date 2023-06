Juve shock: cessione improvvisa a 30 milioni

La Juventus può perdere uno dei suoi campioni: c’è un’offerta che fa decisamente vacillare la società bianconera per il prossimo futuro

La dirigenza della Juventus ha bisogno necessariamente di migliorare i conti societari: una cessione per i bianconeri è necessaria per andare avanti con più tranquillità. La partenza divide in due i tifosi, un altro big sembra avere già le valigie pronte.

Il settimo posto della Juventus in campionato, causato dai dieci punti di penalizzazione, è stato l’epilogo di una delle stagioni più amare di sempre. I tifosi bianconeri hanno perso l’entusiasmo e le scelte della società continuano ad essere discusse, soprattutto quando si tratta della rosa e di come dovrebbe essere gestita.

La squadra è pronta alla rivoluzione, con la Juve che potrebbe cedere un big e ciò non piace ai tifosi. Un sacrificio va fatto per aggiustare i conti societari: le perdite sono tante e la prossima stagione sarà all’insegna del risparmio senza Champions. Non un quadro edificante anche per chi va in campo, che potrebbe decidere di lasciare la Juve e le sue difficoltà crescente.

Juve, Miretti rischia l’addio: dove giocherà un big

Il calciomercato della Juventus sarà un problema in più per la dirigenza, alcune cessioni saranno però necessarie. Di Maria ha confermato il suo addio, Milik non sarà riscattato ma ci sarà un altro calciatore titolare che è in procinto di dire addio alla maglia bianconera, nonostante il grande affetto verso i colori sociali della Juve. Fabio Miretti potrebbe lasciare la Juve: la società potrebbe incassare un’ottima plusvalenza sulla mezzala.

Il calciatore è un prospetto del settore giovanile che ha mercato, e all’estero potrebbe essere piazzato bene per dare respiro alle casse societarie. C’è un campionato su tutti che punta i giovani talenti italiani, la Premier League che è diventato ormai l’approdo delle nostre giovani promesse. In Inghilterra i talenti come Miretti possono crescere senza pressioni e giocando in un torneo di grande qualità: le differenze economiche con la nostra Serie A cominciano a essere palesi.

Miretti è seguito da tre team, come Aston Villa, Tottenham e Nottingham, squadre che non nascondono le loro ambizioni e possono puntare sulla mezzala. La Juve vuole 30 milioni di euro per cedere il suo centrocampista, un calciatore che – anche abbastanza misteriosamente – non entusiasma del tutto una parte della tifoseria. Dimenticando come il giovane centrocampista abbia solo vent’anni e con tutto il tempo per diventare un top player. Si tratta di un calciatore di enorme valore a cui la Juventus tiene molto. In caso di addio rischia però di esplodere altrove.