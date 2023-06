Milan, il sogno è durato pochissimo: se ne va in Premier League

Salta un colpo di calciomercato per il Milan che vede passare un obiettivo della prossima stagione in Premier League.

Dopo l’addio di Maldini e Massara in casa Milan è tempo di pensare alla prossima stagione con i rossoneri che hanno le idee ben chiare su chi dovrà arrivare per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Il saluto di Paolo Maldini ha lasciato senza parole tutto il mondo del calcio che non si aspettava l’addio della bandiera rossonera a Milanello. Ora per il club meneghino è tempo di un nuovo corso con Geoffrey Moncada, prima capo dello scout, che si occuperà direttamente del mercato facendo poi riferimento all’ad Giorgio Furlani. I nomi che circolano intorno al Milan in questi giorni sono tanti ma nelle ultime ore sembra essere saltato un colpo con un calciatore destinato all’Aston Villa.

Calciomercato, Milan gelato: un obiettivo va all’Aston Villa

Il Milan perde l’occasione di mettere sotto contratto Youri Tielemans. Il centrocampista del Leicester infatti ha firmato il contratto con l’Aston Villa che si è assicurato un colpo a costo zero.

Il giocatore belga era finito nel mirino dei rossoneri e della Roma che speravano di mettere sotto contratto il mediano classe 1997 che ha scelto però di restare in Inghilterra. Nelle scorse ore è giunta anche l’ufficialità del trasferimento del centrocampista all’Aston Villa che mette così a segno un importante colpo di mercato. Ora per le italiane è tempo di cercare le alternative per sistemare le rose in vista del prossimo campionato.

In queste ore il Milan è al lavoro per cercare di mettere a segno un colpo per la fascia destra offensiva. Nel mirino dei rossoneri c’è Chukwueze, esterno offensivo del Villarreal che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024. Il nigeriano al momento rappresenta la prima scelta per l’attacco del Milan che vuole un laterale destro di livello internazionale con uno tra Saelemaekers e Messias destinato all’addio.

Persa la possibilità di arrivare a Tielemans, il Milan si guarda intorno per provare a trovare un nuovo centrocampista. Nel mirino ora ci sarebbe il giovane Chukwuemeka. Il calciatore del Chelsea è infatti in uscita dai Blues e potrebbe salutare in prestito con diritto di riscatto. Più difficile invece arrivare a Loftus-Cheek sul quale nelle ultime ore si sarebbe fatto forte l’interesse da parte dell’Inter pronta a chiudere già nei prossimi giorni.