Valentino Rossi l’ha rifatto: tifosi increduli

Valentino Rossi non si è mai ritirato. L’addio alla MotoGP non ha voluto dire affatto la rinuncia definitiva alle gare e agli sport motoristici

Molto spesso la conclusione di un percorso altro non è che l’inizio di una nuova avventura, un cammino tutto da esplorare che può regalare inattese e gradite soddisfazioni. E dunque l’addio di Valentino Rossi alla MotoGP, annunciato ufficialmente al termine del mondiale 2021, in realtà ha significato per il fuoriclasse di Tavullia lasciarsi alle spalle quasi vent’anni di vita per iniziarne un’altra.

Niente più due ruote e duelli mozzafiato con i suoi più accesi rivali, per quello forse non ne aveva più. Ma quattro ruote ben piantate a terra, quelle delle auto Gran Turismo con le quali ha iniziato a correre nel 2022.

“Ho deciso di dedicarmi alle GT World Challenge Europe perchè meno impegnativa rispetto alla MotoGP. E poi mi consente di passare più tempo con la mia famiglia“. Con queste parole il Dottore spiegò per quale motivo decise di mettere la parola fine alla sua carriera sulle due ruote iniziando quella sulle Gran Turismo.

Quello che Valentino non disse a suo tempo è che la sua partecipazione alle gare delle Gran Turismo avrebbe previsto prima o poi la concreta possibilità di vincere. Del resto non si può chiedere a un fenomeno come lui di prendere parte a una gara qualsiasi solo per fare presenza: Valentino Rossi vuole vincere sempre e comunque e lavora tutti i giorni per centrare l’obiettivo.

Valentino Rossi non si smentisce mai: la zampata del fuoriclasse scatena l’entusiasmo dei tifosi

E alla fine il successo, straordinario, è arrivato. Il campione pesarese ha infatti tagliato per primo il traguardo nella Road To Le Mans con la sua BMW GT3 del Team WRT, una gara di contorno alla classica e tradizionale 24 Ore di Le Mans. Verrebbe da dire che si tratta di un successo non proprio di enorme prestigio, ma non è così.

La vittoria nella Road To Le Mans potrebbe fare da preludio al prossimo passo, il ritorno in grande stile di BMW nel mondiale endurance e nella 24 Ore di Le Mans. Un percorso di altissimo livello che darebbe a Valentino Rossi la possibilità di diventare il pilota più vincente nella storia degli sport motoristici. E poco importa se sulle due ruote o su quattro. Un fuoriclasse di questa fatta non si pone limiti.