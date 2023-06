Mourinho ha dato l’ok: cessione eccellente in casa Roma

L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha dato il suo “ok” definitivo per la cessione di uno dei calciatori che ha reso di meno

I Friedkin si metteranno immediatamente al lavoro per cercare di trovare una nuova sistemazione ad un difensore della Roma che non rientrerebbe più nel progetto tecnico dello ‘Special One‘. A dire il vero anche buona parte dei tifosi giallorossi lo hanno “invitato” a fare le valigie e lasciare la Capitale in questa sessione estiva del calciomercato.

Le richieste per il giocatore in questione, però, di certo non mancano. Tanto è vero che moltissimi top club stranieri sono pronti a bussare alla porta del club capitolino per chiedere informazioni sul calciatore. Lo stesso Roger Ibanez è pronto ad essere scaricato dall’allenatore portoghese che non ha alcuna intenzione di lavorare con lui.

Roma, Mourinho ha dato il suo ‘via libera’: ok alla cessione

E’ una Roma molto attiva in questo mercato estivo che, a dire il vero, deve ancora ufficialmente aprirsi (se ne parlerà il 1 luglio). Annunciato l’acquisto, a parametro zero, da parte di Aouar dall’Olympique Lione e (quasi) di Ndicka (Eintracht Francoforte) si penserà anche alle cessioni. Tra queste spunta quelle del difensore Roger Ibanez. Il centrale difensivo è stato uno dei protagonisti, in negativo, nella finale di Europa League.

Soprattutto per il disastroso rigore che ha tirato nella lotteria che ha portato la vittoria al Siviglia. Il classe ’98 è stato autore di una stagione per nulla esaltante. Anche se, allo stesso tempo, si è tolto la soddisfazione di trovare la via della rete in 3 occasioni. Come riportato in precedenza, però, sono moltissime le squadre che sono pronte a bussare alla porta della Roma. Tra questi quelli di Premier League (Chelsea su tutti) e di Liga.

In particolar modo l’Atletico Madrid di Diego Simeone che nutre una certa simpatia calcistica nei confronti del sudamericano. Un nome che piace moltissimo al numero uno dei ‘Colchoneros’. Lo stesso che è pronto a far presentare una importante offerta dal suo club. Una cifra che si avvicina (e che potrebbe superare) ai 30 milioni di euro. Poco importa se il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2025, la Roma è pronta a venderlo.

Il calciatore, nell’ultimo periodo, è stato oggetto di critiche sui social network. Soprattutto da parte dei suoi stessi sostenitori che lo hanno rimproverato per via del suo scarso impegno nelle partite che contavano maggiormente. Ora, però, è pronto a cambiare decisamente aria e provare delle nuove esperienze calcistiche.