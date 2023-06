Pantaloncino bucato: la visione di spalle di Carolina Stramare è bollente

Carolina Stramare pubblica una foto su Instagram dove si mostra di spalle: il suo lato B manda in estasi tutti i follower

Sono passati quattro anni dal trionfo di Carolina Stramare nell’80esima edizione del concorso Miss Italia. In molti ricorderanno di certo il successo della modella italiana, che ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera. Dopo Miss Italia, infatti, la modella genovese ha preso parte a diversi programmi, sia in TV che sul web.

Carolina Stramare è stata co-conduttrice di Scherzi a Parte nel 2021 e ha successivamente diretto Serie BKT e A Bordo Campo, entrambi su Helbiz Live.

Sempre sulla piattaforma di streaming abbiamo vista la 24enne al timone di altre due trasmissioni nella veste di co-conduttrice, ovvero Miss Italia e Adani’s Corner. Di recente Carolina ha partecipato come concorrente all’edizione 2023 di Pechino Express, intitolata La Via delle Indie. La vittoria è andata alla coppia de Gli Italoamericani, composta da Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Le Mediterranee, ovvero la coppia composta da Carolina Stramare e Barbara Prezia, è giunta al terzo posto.

Un successo, televisivo e sul web, che ha permesso alla Stramare di allargare a dismisura la platea di fan su Instagram. Non è certo un caso se ad oggi la bella modella genovese è seguita da oltre 500.000 follower, che non mancano mai di complimentarsi con la 24enne per la sua bellezza e per le forme che tolgono davvero il fiato.

La foto di Carolina Stramare manda in visibilio i fan: si vede tutto

Uno degli ultimi scatti su Instagram di Carolina Stramare ha mandato davvero in visibilio tutti i suoi ammiratori. Nella foto la concorrente di Pechino Express 10 si mostra in piedi, di spalle, appoggiata ad un parapetto, con una splendida vista mare. Carolina Stramare indossa degli stivali beige e un abito trasparente che mette in evidenza il suo eccezionale lato B.

“Legge di attrazione – scrive in spagnolo la Stramare nella didascalia – Se l’universo ti sta facendo aspettare, preparati a ricevere molto di più di quello che hai chiesto“. Il post ha fatto il pieno di like e sotto la foto sono comparsi moltissimi commenti da parte dei seguaci.

Tra i vari elogi spicca anche il commento di Dayane Mello, che ha espresso il suo apprezzamento per la foto di Carolina Stramare con l’emoji del fuoco accompagnata a quella del cuore. Ancora una volta la modella genovese ha messo tutti d’accordo.