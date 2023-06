Chi è Houssem Aouar? Il nuovo numero 8 della Roma

La Roma ha cominciato la campagna acquisti portando con grande entusiasmo ingaggiando a parametro zero Houssem Aouar e Evan N’Dicka. Aouar è stato il primo acquisto ufficiale della Roma 23/24. I giallorossi hanno ingaggiato il numero 8 dell’Olympique Lione a parametro zero, programmando l’operazione già dalla primavera scorsa. Tiago Pinto, con l’inserimento del calciatore algerino punta ad aumentare la qualità del centrocampo della squadra di Mourinho.

CHI È HOUSSEM AOUAR E COME VERRÀ USATO ALLA ROMA

Aouar è nato e cresciuto a Lione, classe 1998, è una mezzala offensiva che ama giocare tra le linee. Fino a due stagioni fa, Houssem era considerato uno dei migliori talenti del calcio francese, salvo poi trascorrere un anno e mezzo di difficoltà, anche ai margini della rosa dell’OL. Una difficoltà che lo ha spinto anche a rinunciare alla Nazionale francese, in cui aveva giocato fino alla rappresentativa under 21.

Aouar è una perfetta mezzala che si trova a suo agio nel riceve e smistare tra le linee. Nella Roma di José Mourinho, Aouar avrà un ruolo molto importante. Nella posizione di numero 8, l’ex OL sarà fondamentale nel migliorare la qualità della manovra offensiva dei giallorossi. Il centrocampista, cresciuto nel Lione, è particolarmente abile nel leggere e nel giocare su tracce verticali. Aouar è un regista offensivo, creatore di occasioni da gol. Nell’undici titolare della Roma, accanto a Pellegrini e con Dybala davanti formerebbe un trio delle meraviglie con il quale Mourinho pensa di poter cambiare ritmo e qualità dell’azione.

Non solo, il centrocampista ha anche segnato diverse reti grazie ad un’ottima conoscenza dei tempi d’inserimento e un buon tiro.

VICINO ALL’ITALIA

In passato, Aouar è stato già vicino al campionato italiano. Prima della Roma, a volere Aouar era stata la Juventus. Nell’estate del 2020, quando i bianconeri presero Federico Chiesa scelsero sul finire della sessione di mercato tra l’esterno italiano e il centrocampista franco-algerino. La Juve era attratta dalle qualità di regia e fantasia sulla trequarti, tuttavia la squadra piemontese decise di puntare sul giocatore allora della Fiorentina. Una scelta che, a posteriori, ha dato ragione ai bianconeri visto che Aouar non ha avuto lo sviluppo tecnico previsto in avvio di carriera. Per Mourinho e la Roma, il primo obiettivo sarà quello di ritrovare proprio il giocatore che aveva attirato l’attenzione di Fabio Paratici e della Juventus.