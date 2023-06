Conte torna subito: maxi offerta in arrivo!

L’offerta per Antonio Conte è pazzesca e il tecnico salentino la sta valutando seriamente: potremmo vederlo presto in panchina

In molti si chiedono quale sarà il futuro di Antonio Conte, che ha certamente voglia di rilanciarsi dopo l’avventura al Tottenham terminata in maniera deludente. Il tecnico italiano era approdato al New White Hart Lane con l’obiettivo di riportare gli Spurs a lottare per il vertice in Premier, ma dopo un inizio confortante sono sopraggiunti una serie di problemi che hanno reso il cammino molto altalenante.

L’eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Milan ha probabilmente rappresentato la rottura definitiva tra la dirigenza degli Spurs e l’allenatore salentino.

Dopo la separazione, che si è consumata alla fine di marzo, sono cominciate a circolare sul web molte voci in merito alla prossima squadra di Antonio Conte. Si è parlato tanto della Juventus, dato che nonostante le rassicurazioni societarie la posizione di Massimiliano Allegri sembra tutt’altro che solida, ma anche del Milan, specialmente dopo il ribaltone che ha portato alla cacciata di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Il nome di Conte è stato accostato anche alla Roma, visto che Mourinho continua a ricevere corteggiamenti non solo dall’Europa, ma anche dall’Arabia. I club sauditi, infatti, sarebbero pronti a offrire ponti d’oro allo Special One e anche allo stesso Allegri (si parla di 20 milioni di euro a stagione).

Conte, che offerta: torna subito in panchina

Ma non è tutto, perché stando agli ultimi rumors pare che dall’Arabia Saudita stiano arrivando offerte ‘monstre’ anche per Antonio Conte. Per i club sauditi arrivare al tecnico salentino è ovviamente più semplice, dato che rispetto a Mourinho e Allegri l’ex allenatore di Inter e Chelsea è libero.

Resta da capire se Conte possa essere realmente interessato a competere in un campionato diverso da quelli europei. L’impressione degli esperti è che l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana abbia voglia di rientrare in uno dei tornei principali, possibilmente proprio dalla Serie A. Tuttavia le maxi offerte degli sceicchi impongono delle riflessioni.

Nel frattempo qualcuno sostiene che Conte potrebbe anche decidere di prendersi un anno sabbatico e di non rientrare subito su una panchina. Una scelta che hanno preso anche altri allenatori nel recente passato e nel presente. Allegri è rimasto due anni senza allenare prima di vivere la sua seconda avventura in bianconero; Spalletti, dopo aver conquistato uno storico scudetto con il Napoli, ha deciso di fermarsi. Farà lo stesso anche Conte?