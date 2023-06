La MotoGP perde uno dei protagonisti: sarà operato di nuovo

Stagione tormentata in MotoGP per gli infortuni che hanno colpito alcuni dei protagonisti del Mondiale. L’ultimo ko è arrivato al Mugello

Giugno è il mese della MotoGP con tre gare ravvicinate che precederanno la pausa estiva con lo stop a Luglio e la ripresa a inizio Agosto. Il primo dei tre GP si è disputato al Mugello con Pecco Bagnaia grande protagonista.

L’alfiere della Ducati ha trionfato sia nella Gara Sprint che nella Gara della domenica, bissando in quest’ultima il successo ottenuto lo scorso anno. Due vittorie che hanno consentito a Bagnaia di consolidare il primato nella classifica generale con 21 punti di vantaggio su Bezzecchi e 24 su Jorge Martin, a podio al Mugello insieme al compagno di squadra alla Pramac, Johann Zarco.

Nel prossimo weekend, è in programma il GP di Germania sul circuito del Sachsenring, uno dei preferiti di Marc Marquez, il quale vanta ben 11 vittorie sul tracciato tedesco. Marquez che, al Mugello, è caduto nuovamente in gara, replicando la scivolata del precedente GP di Le Mans.

Oltre alla delusione, nessuna conseguenza per lui. Peggio è andata, invece, a un altro pilota che ora sarà costretto a saltare i prossimi due weekend in Germania e ad Assen in Olanda.

MotoGP, caduto e infortunio: sarà operato

Ci riferiamo a Alex Rins. Il pilota della Honda del team di Lucio Cecchinello è caduto poco dopo l’inizio della Gara Sprint del sabato al Mugello. Trasportato in elicottero all’ospedale Careggi di Firenze, a Rins è stata diagnosticata la frattura di tibia e perone.

I medici lo hanno subito sottoposto a un intervento chirurgico con il posizionamento di un fissatore esterno sulla gamba destra. Ultimata la degenza in ospedale, Rins tornerà in Spagna e lì sarà sottoposto a un’ulteriore operazione per la stabilizzazione della frattura.

Ancora non si conoscono con esattezza i tempi di recupero per il pilota spagnolo. Il team Honda LCR ha tuttavia comunicato che Rins sarà certamente assente al Sachensring e ad Assen. La speranza è di recuperarlo per agosto anche se non da escludere il ritorno in pista addirittura nella parte finale della stagione.

Honda LCR non ha comunicato ancora l’eventuale sostituto del pilota nelle prossime due gare. Oltre a Rins, al Mugello, si è infortunato anche Joan Mir. Frattura al mignolo per l’ex campione MotoGP, protagonista finora di una stagione da dimenticare. Mir non sarà in pista in Germania e la Honda ha già comunicato che non sarà rimpiazzato.