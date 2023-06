Manuel Bortuzzo, circola un’indiscrezione assurda: stentano tutti a crederci

L’ultima rivelazione che riguarda Manuel Bortuzzo ha davvero del clamoroso e giunge inaspettata. Se confermata, il futuro del nuotatore può cambiare davvero

La partecipazione alla scorsa edizione del “Gf Vip” ha permesso a Manuel Bortuzzo di farsi conoscere meglio e di non essere ricordato solo per quella sparatoria che ha cambiato drasticamente la sua vita. A causa di uno scambio di persona, infatti, lui si è ritrovato su una sedia a rotelle, ma ha voluto dimostrare di non essere uno che ama piangersi addosso, ma che anzi desidera risollevarsi con la determinazione che lo ha sempre contraddistinto.

Prima di quel momento lui era uno dei nuotatori più apprezzati, passione che non ha certamente abbandonato e che desidera portare avanti, anche se solo da atleta paralimpico. E l’obiettivo sembra essere stato raggiunto, come dimostra la convocazione ai Mondiali che si terranno a breve a Manchester.

Bortuzzo è stato il primo disabile a prendere parte a un reality, proposta che non ha però accettato a caso. Il suo intento era proprio quello di non attirare pietismi, ma di dimostrare di riuscire a essere il più possibile indipendente, come era solito fare nella vita di tutti i giorni.

Manuel Bortuzzo: la determinazione non gli manca

Un obiettivo che Manuel è riuscito a raggiungere appieno, nonostante a volte qualcuno lo abbia criticato per il suo carattere non sempre accomodante. Ma anche questo a lui non ha dato fastidio, ben sapendo di non voler avere favoritismi nei giudizi. Anzi, questa esperienza gli aveva permesso anche di trovare l’amore grazie a Lulù Selassiè, che faceva il possibile per stargli vicino, pur essendo stata considerata da lui spesso un po’ “appiccicosa”.

Poco tempo dopo la fine del programma i due si sono lasciati (lui ha avuto anche un’altra breve love story), ma forse le cose ora potrebbero essere diverse. È ormai trascorso più di un anno dalla fine del “Gf Vip” che ha avuto per protagonisti Manuel e Lulù, che almeno ufficialmente avrebbero interrotto tutti i contatti. Ma è davvero così? C’è chi pensa che i due stiano ancora insieme, anche se nessuno dei due si è mai sbilanciato a riguardo.

A lanciare la clamorosa indiscrezione sono due sempre informatissimi sulle vicende dei personaggi famosi, Alessandro Rosica e Giuseppe Scuccimarri. I due non si sarebbero mai lasciati, anzi sarebbero ancora una coppia, come sostiene con convinzione Rosica, conosciuto anche come Investigatore Social.

“Possiamo dirlo con certezza, ora abbiamo le prove – ha scritto sulla sua pagina social -. Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo non si sono mai lasciati, abbiamo lavorato per mesi per questo scoop. I due si sono visti fino a poche settimane fa, ma soprattutto di notte, per non essere visti da un uomo in particolare”. Top secret l’identità di quest’uomo.

Una teoria supportata anche da Scuccimarri, pronto a dare le prove se fosse necessario. Ma qual era stato il motivo che li aveva spinti ad allontanarsi? Secondo alcuni, un ruolo determinante lo avrebbe avuto papà Franco, che non gradiva del tutto la presenza di Lulù al suo fianco. Apparentemente lui sembrava avere scelto la famiglia, ma forse la realtà potrebbe essere diversa,