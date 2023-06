Nations League: al via le Final Four! Italia, Spagna, Olanda e Croazia per un trofeo tutt’altro che banale

Partono le Final Four di UEFA Nations League. Questa sera, alle ore 20,45, si giocherà la prima delle due semifinali del torneo: l’Olanda di Ronald Koeman se la vedrà con la Croazia di Dalic allo stadio De Kuip di Rotterdam. Giovedì, invece, sarà il turno dell’Italia di Roberto Mancini, impegnata con la Spagna di Luis de la Fuente al De Grolsch Veste di Enschede. Prevista anche la finalina per il terzo posto.

La competizione, giunta alla sua terza edizione e vinta da Portogallo e Francia precedentemente, garantisce una serie di vantaggi e benefici non di poco conto. Questo trofeo è tutt’altro che banale, non soltanto per la qualità delle Nazionali che vi partecipano e per la competitività generale, ma anche e soprattutto perché raggiungere le Final Four significa poter sfruttare il ranking in caso di mancata qualificazione ad Europei e Mondiali.

Un esempio lampante? Qualora, ancora una volta, gli Azzurri dovessero fallire la qualificazione ai prossimi Mondiali (quelli del 2026, che si disputeranno tra Messico, Canada e Stati Uniti), potrebbero giocarsi le proprie carte disputando dei play off.

Oltre a quest’aspetto, va anche tenuto conto del fatto che la vittoria della UEFA Nations League permetterebbe un incasso di circa 4,5 milioni di euro; mentre il secondo posto garantirebbe 3,5 milioni. Il secondo posto 2,5 milioni e il quarto posto 1,5 milioni. Insomma, appare evidente che si tratti di una competizione che non può essere presa sotto gamba.

Chi arriverà in finale?

Detto questo, cosa aspettarsi dalle due semifinali? L’Olanda arriva da una vittoria convincente contro Gibilterra, nella fase di qualificazione ai prossimi Europei, ma precedentemente era stata asfaltata dalla Francia. La Croazia, invece, si è imposta con la Turchia nell’ultima gara ufficiale. Non sarebbe così assurdo immaginare una gara abbastanza tirata e combattuta: segnaliamo la quota dell’Under 2,5, su Planetwin365 a 1,67 come Unibet e WilliamHill.

Allo stesso tempo, sarebbe lecito aspettarsi anche un match molto agonistico e ricco di cartellini: d’altronde, gli olandesi hanno fatto registrare in due delle ultime tre partite ufficiali almeno 4 cartellini gialli totali. Che possa succedere ancora? Su Planetwin365, l’Over 3,5 Cartellini vale questa volta la quota di 1,63, su Betclic 1,58 e su Unibet 1,60.

Per quanto riguarda l’Italia, c’è sicuramente tanta curiosità nel capire come si comporterà una squadra ricca di esordienti e giovani talenti. Gli Azzurri proveranno a riscattare, parzialmente, la grande delusione dopo il mancato Mondiale e punteranno al successo finale.

Un’affermazione contro la Spagna, però, è tutt’altro che scontata: su Planetwin365, la vittoria dell’Italia pagherebbe 3,45 volte la posta; su WilliamHill 3,20 e su Betclic 3,25. Da segnalare la quota della giocata “Parziale-finale X/2”, immaginando un primo tempo equilibrato col successo finale azzurro: su Planetwin365 parliamo di ben 7,56 volte la posta, su WilliamHill è proposta a 7 e su Betclic a 5,75.