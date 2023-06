Sainz via dalla Ferrari: due offerte per il pilota spagnolo

Il rendimento di Carlos Sainz alla Ferrari sta lasciando parecchie perplessità, tanto che per la prossima stagione si aprono nuove prospettive

La seconda guida di Maranello non rende per quanto previsto ed è un problema importante da risolvere per la Ferrari che non può perdere punti nella lotta dei costruttori. Le riflessioni sul futuro di Sainz sono quindi aperte.

I primi mesi della stagione non sono stati felici per la Rossa. Raramente competitiva, spesso in affanno e sfortunata lì dove serviva anche un pizzico di buona sorte. Charles Leclerc è già un caso a parte, mentre il suo compagno sembra essere messo maggiormente sotto esame, proprio perché è mancato il salto di qualità.

Carlos Sainz via dalla Ferrari: tutto ciò potrebbe essere fattibile nella prossima stagione. Il mercato dei piloti comincia a muoversi sin da ora, e le scuderie stanno valutando il loro futuro con molto realismo, motivo per cui a Maranello puntano a un addio meno doloroso possibile qualora le strade dovessero davvero dividersi.

Sainz via dalla Ferrari, dove potrebbe andare

Il ruolino di marcia di Sainz la dice lunga sulla incisività in questa stagione. Sette gare, zero podi e 58 punti complessivi non rendono l’idea di un pilota Ferrari e della sua competitività, e non è nemmeno la prima stagione in cui delude rispetto alle aspettative. Il contratto non impossibile (cinque milioni di euro annui) lo pone così davanti a un bivio, con una scelta futura che farà discutere. Sainz lascerà la Rossa, ci sono due squadre pronte ad accoglierlo: Alpine e Alpha Tauri.

Quest’ultima scelta sarebbe un deciso passo indietro, lottare nella seconda scuderia dell’orbita Red Bull non rappresenta il massimo della vita per chi comunque ha guidato una Rossa. Il contratto dello spagnolo scade nel 2024, ed è difficile pensare a uno scambio di piloti con l’ex Minardi, dunque si valuta un’altra alternativa quanto meno di primo livello, come quella che sta avanzando nelle ultime ore.

L’Alpine potrebbe renderlo leader: la scuderia attende con decisione un uomo squadra più giovane e molto più rabbioso in pista. La coppia Ocon-Gasly non sembra essere il massimo per il futuro, a livello caratteriale subiscono molto le pressioni delle gare e un pilota come Sainz sembrerebbe l’ideale. Il team cerca ancora un erede di Fernando Alonso, lasciato andare verso l’Aston Martin, e quella dello spagnolo della Ferrari sarebbe la prima scelta per il futuro. Liberando così un posto a Maranello, dove il casting per la seconda guida comincia a farsi corposo.