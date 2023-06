Tennis, ricarica in spiaggia: posa da star e lato B da urlo

L’ultimo scatto pubblicato da una nota tennista su Instagram ha mandato in visibilio tutti i suoi follower: il suo lato B è eccezionale

Il Roland Garros si è concluso con la vittoria di Novak Djokovic nel singolare maschile e di Iga Swiatek nel singolare femminile. Il serbo è riuscito così a conquistare il suo terzo successo negli Open di Francia; stesso risultato per la tennista polacca, giunta alla terza affermazione sulla terra rossa parigina.

Gli appassionati di tennis ora attendono con ansia l’inizio del torneo di Wimbledon, il terzo appuntamento del Grande Slam, che prenderà il via lunedì 3 luglio. Anche in terra inglese i fan della racchetta potranno vivere molte emozioni e gustarsi i match tra i migliori giocatori e le migliori giocatrici dei circuiti ATP e WTA.

Inoltre, i tornei del Grande Slam rappresentano anche l’occasione per ammirare da vicino le bellezze strepitose di alcune tenniste molto popolari sui social. Alcune atlete, infatti, sono diventate delle vere e proprie influencer su Instagram, dove non mancano mai di postare qualche scatto che manda in visibilio i tantissimi follower.

Scatto super, spiaggia ‘bollente’: fan in estasi per il lato B

Tra le tenniste più gettonate su Instagram c’è sicuramente Anastasia Pavlyuchenkova, la 32enne atleta russa che nel 2021 è riuscita ad arrivare fino alla finale del Roland Garros (venendo poi sconfitta da Barbara Krejcikova). In tutti gli altri tornei del grande slam Anastasia Pavlyuchenkova ha raggiunto i quarti di finale come massimo risultato. Nel corso della sua carriera è riuscita comunque ad aggiudicarsi 12 titoli, anche se la vittoria più importante è senza dubbio l’oro olimpico conquistato a Tokyo 2020 in doppio misto con Andrej Rublev.

Nel novembre 2021, grazie anche all’eccellente risultato parigino, Anastasia Pavlyuchenkova è salita fino all’11esimo posto nella classifica WTA (oggi è 94esima, ndr). Come accennato, la stupenda atleta è seguitissima anche su Instagram, dove può contare su 147.000 fan. In tanti si complimentano sotto ogni foto della tennista russa per il suo fisico da urlo. Proprio uno degli ultimi scatti pubblicato sul noto social dall’atleta ha fatto letteralmente impazzire i suoi ammiratori.

Nell’immagine, che ha fatto il pieno di like, Anastasia Pavlyuchenkova si mostra in spiaggia mentre cerca di ricaricarsi in vista dei prossimi impegni. La tennista indossa un bikini bicolore, sopra bianco e sotto arancione, che mette in risalto le sue straordinarie curve. In particolare, i fan sono in estasi per il lato B e per le gambe della Pavlyuchenkova, che dimostra davvero di essere in ottima forma.