L’Inter sogna con Zilliacus: “Guardiola in Serie A”

Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile acquisto dell’Inter da parte di Thomas Zilliacus.

Il miliardario finlandese, secondo quanto affermato da Reuters, vorrebbe presentare un’offerta a Zhang per l’acquisto della società nerazzurra.

L’imprenditore ha seguito da vicino anche l’ultimo derby di Champions League che è stato vinto dagli uomini di Inzaghi per 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez. La possibilità di cessione della società da parte di Zhang non è mai stata smentita con i nerazzurri che potrebbero quindi cambiare proprietario nel giro di pochi mesi. Un annuncio sui social poi sta facendo sognare i tifosi dell’Inter che ora immaginano già Pep Guardiola sulla panchina nerazzurra.

Zilliacus vuole l’Inter, i tifosi nerazzurri sognano Guardiola

Con un tweet, il magnate finlandese ha affermato che Guardiola sarebbe pronto a lasciare il Manchester City riprendendo un articolo di giornale inglese.

Zilliacus ha affermato che, dopo le avventure in Spagna, Germania ed Inghilterra, vorrebbe far sì che la prossima destinazione per Guardiola sia la Serie A. Una sorta di dichiarazione di intenti che non fa altro che aumentare i sogni dei tifosi dell’Inter, battuti nella scorsa finale di Champions League proprio dal Manchester City di Pep Guardiola. Parole che accendono i sogni dei tifosi ma per il momento poco più dato che non c’è ancora una vera e propria trattativa per la cessione del club.

Pep #Guardiola is set to leave City. Before City he managed in Spain and in Germany. XXI Century Football Capital is focused on investing in football in Italy. Let's make sure Pep's next destination is Serie A! #SerieA #xxicfc #calcio #Italia #ManCity pic.twitter.com/pCrpcengtu — Thomas Zilliacus (@TZilliacus) June 13, 2023

Da considerare poi anche l’ottima annata dal punto di vista dei risultati sportivi per i nerazzurri. La vittoria della Supercoppa italiana e della Coppa Italia hanno consentito all’Inter di portare a casa due trofei raggiungendo contestualmente la finale di Champions League eliminando in semifinale il Milan. Sicuramente deludente il percorso in campionato con Simone Inzaghi che è riuscito comunque a portare la squadra al terzo posto conquistando la partecipazione alla massima manifestazione continentale.

La volontà dell’Inter, in attesa di capire quale possa essere il futuro societario, è quella di proseguire con l’ex allenatore della Lazio in panchina. Inzaghi infatti ha già avuto un incontro con la società per parlare di strategie future e di mercato. Uno degli obiettivi principali è quello di rinforzare il centrocampo che potrebbe salutare Brozovic. In cima alla lista dei sogni del tecnico piacentino c’è Milinkovic-Savic avuto durante la sua avventura alla Lazio. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare alla Lazio un’offerta ufficiale per il serbo.