MotoGP, infortunio alla mano: salta il GP di Germania

Un Mondiale di MotoGP all’insegna degli infortuni e dei tanti forfait. Marc Marquez, quanto mai sfortunato, appare in buona compagnia

E’ difficile ritrovare nella storia della MotoGP una stagione così segnata da infortuni e incidenti in pista. Non si contano dall’inizio del mondiale i piloti che in un modo o nell’altro sono rimasti vittime di incidenti e contatti al limite del regolamento. Il caso più clamoroso è quello di Marc Marquez che a causa della rottura del dito di una mano ha dovuto rinunciare a quasi tutti i gran premi fin qui disputati.

Ma tanti altri incidenti e contatti in pista hanno messo a rischio l’incolumità di molti piloti, tanto da alimentare polemiche in merito all’eccesso di aggressività da parte di alcuni a scapito di altri.

Ci sono scuderie che più di altre hanno dovuto fare i conti con gli infortuni più o meno gravi dei propri piloti. Su tutte la Honda che ha perso per oltre un mese e mezzo il suo alfiere di punta, Marc Marquez. Il pluricampione del mondo si è fatto male in occasione del Gran Premio del Portogallo sul circuito del Portimao, il primo della stagione ed è rimasto fuori per le tre gare successive.

Come se non bastasse il ko del campione di Cervera, la scuderia giapponese deve ora fronteggiare il ko di un altro suo pilota, il venticinquenne di Palma de Maiorca Joan Mir. Autore di un inizio di stagione a dir poco catastrofico, Mir si è infortunato nel corso delle prove libere sul circuito del Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia.

MotoGP, anche Mir finisce ko: la Honda è nei guai. Tifosi senza parole

Una brutta caduta per il centauro maiorchino che non ha preso parte alla gara di domenica scorsa. Mir è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato una forte contusione alla mano destra con tanto di infiammazione: inevitabile il forfait al gran premio di Germania in programma domenica prossima.

Un vero peccato, visto e considerato che il circuito del Sachsenring al contrario di altri si presenta favorevole, almeno sulla carta, alle caratteristiche della Honda. Spetterà dunque a Marc Marquez cercare di ottenere il primo successo del team giapponese in questo mondiale 2023, finora disastroso per la scuderia nipponica. Per quanto riguarda Mir, nei prossimi giorni sarà sottoposto ad altri esami più approfonditi per valutare le reale entità del suo infortunio.