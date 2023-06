MotoGP, dramma per il pilota: c’è la frattura

Una stagione disgraziata in MotoGP. E’ arrivato l’ennesimo infortunio dopo una rovinosa caduta al Mugello

Ci risiamo, purtroppo. E’ davvero una stagione tormentata per molti dei piloti impegnati nel mondiale di MotoGP, alle prese con una serie di cadute dalle conseguenze importanti.

Che fosse una stagione funesta lo si era capito già durante la prima gara a Portimao quando Enea Bastianini si è fratturato la scapola e Marc Marquez, dopo uno scontro da lui causato con Oliveira, si è procurato a sua volta una frattura alla mano poi operata.

Il campione iberico della Honda è rientrato a Le Mans mentre Bastianini, dopo una lunga riabilitazione, è finalmente tornato a guidare la Ducati ufficiale nella gara sprint del Mugello. Nella prima tappa italiana della MotoGP, tuttavia, non sono mancati gli assenti con Oliveira ancora alle prese con il ko alla spalla seguito alla caduta a Jerez e Mir che si è fratturato un dito della mano proprio nel corso delle prove libere sul circuito toscano. Recupero in extremis, invece, per Luca Marini che ha gareggiato nella Sprint con una frattura al polso.

MotoGP, rovinosa caduta per il pilota: c’è il responso

Al Mugello, la MotoGP ha perso provvisoriamente un altro dei suoi protagonisti che sarà costretto a un lungo stop. Nel corso della Gara Sprint, infatti, è caduto Alex Rins. Il pilota della Honda del team di Lucio Cecchinello, vincitore del GP di Austin, è scivolato sulla ghiaia, procurandosi un infortunio importante.

Trasportato in elicottero all’ospedale Careggi di Firenze, Rins è stato operato per la stabilizzazione della frattura a tibia e perone. Questa la diagnosi infausta per il pilota iberico, ora costretto a ulteriori giorni di degenza in ospedale nel capoluogo toscano prima del ritorno in Spagna dove si sottoporrà a un ulteriore intervento chirurgico.

Rins ha aggiornato sulle sue condizioni con un post sui social, nel quale alla foto sul letto dell’ospedale con la gamba bloccata da un tutore ha accompagnato una didascalia con un messaggio esplicito: “Lavorerò per tornare più forte di prima”.

La speranza è di rivedere Rins in pista almeno dopo la pausa estiva della MotoGP. Dopo il Mugello, il mondiale avrà altre due tappe a giugno in Germania e in Olanda, il 18 e il 25 poi un mese di stop prima della ripresa che avverrà il 6 agosto a Silverstone. Vedremo, inoltre, in settimana, quale sarà la decisione del team Honda LCR sul sostituto di Rins nelle due prossime Gare.