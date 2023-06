Nadal, mazzata senza precedenti: era comunque inevitabile

Rafa Nadal è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio che gli farà saltare tutta la stagione in corso. Intanto è successo un fatto .. storico

Un anno fa, a inizio Giugno, Rafa Nadal trionfava per la 14.a volta in carriera al Roland Garros, il torneo che lo ha reso una leggenda del Tennis, insieme a Roger Federer e Novak Djokovic.

Una vittoria, quello nella scorsa edizione dello Slam parigino, che Nadal ha conquistato con uno sforzo a causa di un perdurante dolore al piede, curato con una serie di infiltrazioni. Un ulteriore acciacco nella carriera del campione maiorchino, costretto, negli ultimi anni di carriera, a una serie di stop prolungati.

L’ultimo è tuttora in corso. Lo scorso gennaio, durante il match di secondo turno all’Australian Open contro McDonald, Nadal si è infortunato all’anca. Inizialmente, i tempi di recupero erano stimati in 6-8 settimane. Rafa ha saltato i Masters di Miami e Indian Wells, poi l’ulteriore assenza in quello di Montecarlo ha fatto scattare l’allarme.

Il campione iberico è stato così costretto a un intervento chirurgico, seguito all’annuncio dell’inevitabile forfait al Roland Garros. La sua stagione è finita e, si spera, di rivederlo in campo nel 2024, in quello che dovrebbe essere il suo ultimo sul circuito.

Nadal ha fatto la storia anche senza giocare

Inevitabilmente, lo stop prolungato ha influito anche sulla posizione nel ranking Atp di Nadal. Con la mancata conferma dei 2000 punti ottenuti lo scorso anno con la vittoria al Roland Garros, Rafa è addirittura uscito dalla top 100 della classifica mondiale.

Un fatto storico se si pensa che Nadal è ininterrottamente presente tra i primi 100 tennisti del ranking dal 2003, anno del suo esordio nel circuito quando il giovane Rafa si impose nel suo primo torneo Challenger disputato a Barletta, in Puglia.

L’inizio dell’ascesa nel 2005 con la vittoria del primo dei quattordici Roland Garros. Da lì è cominciata la leggenda di Rafa Nadal, culminata con 22 vittorie Slam, una in meno di Novak Djokovic che l’ha superato domenica scorsa, imponendosi per la terza volta in carriera al Roland Garros.

Nadal è, al momento, addirittura in 136esima posizione. La sua classifica, nelle prossime settimane, è destinata a peggiorare ulteriormente considerato che Rafa non può difendere i punti della semifinale di Wimbledon e dei quarti di finale dello Us Open.

Ranking che, ovviamente, non rappresenta una preoccupazione per Nadal, il quale, quando tornerà in campo potrà usufruire della classifica protetta che tiene conto dell’ultimo posizionamento prima di uno stop prolungato di più mesi.