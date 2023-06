Tennis, il copricostume si apre: posa da diva in riva al mare

Il tennis diventa sempre più glamour, emergono protagoniste come Donna Vekic che in costume fa impazzire i suoi fan

Gli sportivi scoprono anche un lato inedito di Donna Vekic, 27enne tennista croata sempre battagliera e tra le atlete a mostrare costanti progressi. In questo caso sono le foto social a renderla protagonista, facendo il pieno di like.

C’è una tennista su tutte che sembra la ragazza dalla porta accanto, a manifestare la sua simpatia e bellezza in maniera spontanea. La croata Donna Vekic aumenta il suo gradimento tra il pubblico e lo fa, non solo con la racchetta in mano, ma anche con foto che esprimono al meglio la sua bellezza, nonché un fisico da sogno.

D’altronde, basta vedere il suo profilo per capire come sia un personaggio seguito e apprezzato. Più di 200 mila i fan, le foto sono tante e alcune anche curiose, la Vekic è una presenza fissa allo stadio e non disdegna di apprendere in qualunque campo anche se sono senza dubbio gli ultimi scatti a diventare subito protagonisti della ormai imminente estate.

Donna Vekic super sexy in costume

La tennista croata si è presa qualche attimo di relax mostrando il suo fisico perfetto. È in campo agli open di Nottingham e la vittoria contro Cristina Bucsa è stata convincente, confermando come la croata stia migliorando soprattutto nel sapere gestire la tensione nervosa durante il match, quella che spesso la tradiva nei momenti più decisivi. E sarà anche per questo che sui social vediamo una Donna Vekic in costume, e in tutto il suo splendore.

Sul profilo Instagram di Tennis Galaxy emerge questo scatto che appassiona tutti gli sportivi e gli amanti di tale disciplina. Stupore e meraviglia positiva per la croata, testimoniando così anche l’ottimo momento di forma nel 2023. Non è un caso come abbia vinto già un torneo: a Monterrey in Messico ha conquistato il Wta battendo la francese Caroline Garcia. Per molti è stata un’occasione sprecata dalla transalpina, per altri invece i giusti meriti ai progressi della tennista croata.

Donna Vekic ha avuto anni travagliati, dalle storie d’amore finite male a un infortunio al ginocchio che addirittura faceva paventare la fine della carriera. Ha saputo rialzarsi e ora sta scalando posizioni con l’obiettivo nemmeno tanto remoto di essere tra le prime dieci nel ranking Atp femminile. Considerando le lunghe pause di chi le sta davanti, è un obiettivo fattibile e che renderebbe merito alla crescita sportiva della tennista croata.