La Juve bussa a casa Guardiola: ci provano davvero

La Juventus, dopo aver risolto la questione Massimiliano Allegri, inizia a programmare le strategie per il calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Per quanto riguarda le cessioni, la ‘Vecchia Signora’ sarà chiamata a risolvere la questione legata a Dusan Vlahovic, che visti i rapporti non idilliaci con il tecnico livornese può lasciare Torino. Sul calciatore è molto forte il Chelsea, che per via della disastrosa stagione fatta sta pensando ad una sorta di rivoluzione.

Subito dietro troviamo il Bayern Monaco, che da mesi sta monitorando il calciatore. Il club di Monaco di Baviera è alla ricerca di un nuovo bomber da regalare al tecnico Thomas Tuchel, che lo richiede a gran voce. La Juventus per lasciar partire il classe 2000 chiede tra i 70 e gli 80 milioni di euro, cifre molto alte ma non impossibili per i due top club. Qualora la cessione dell’ex viola si concretizzasse, la Juventus è intenzionata a bussare alle porte del Manchester City per cercare di piazzare il colpo da novanta.

Addio Vlahovic, la Juventus bussa al Manchester City: si cerca il grande colpo

La Juventus conta di definire in breve tempo la questione legata a Dusan Vlahovic, per poi concentrarsi sull’acquisto di calciatore idonei al progetto tecnico del mister livornese.

In caso di addio ufficiale al classe 2000, l’idea della dirigenza bianconera è quella di provare a portare in quel di Torino Julian Alvarez, argentino classe 2000 del Manchester City. Il ragazzo, nonostante chiuso dal fenomeno Haaland, si è reso protagonista di una grande stagione, grazie alle diciassette reti realizzate e ai cinque assist forniti in 49 partite disputate.

Questa stagione si è rivelata strepitosa anche per i titoli conquistati, visto che a soli ventitré anni ha già vinto tutto sia con il club che con la propria nazionale. Un eventuale trattativa, però, sarebbe molto complessa per la Juventus. Nonostante il poco spazio, infatti, il ragazzo gradirebbe restare al City per giocarsi le proprie carte. Oltre a questo c’è da aggiungere che Guardiola non intende privarsene, se non di fronte ad offerte da almeno 50 milioni di euro.

Al momento si tratta solamente di un’idea per la dirigenza bianconera, pronta ad inserirsi qualora il calciatore decida di chiedere la cessione per trovare maggiore spazio altrove. Sul ragazzo non c’è solo la Juventus, visto che anche altri grandi club monitorano costantemente la situazione. Alvarez-Juventus al momento resta una suggestione, ma chissà che con i soldi ricavati dalla cessione di Vlahovic la società possa pensare di provare a portarlo a Torino. Non resta che attendere.