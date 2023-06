Lunedì alle 14.30 Indonesia-Argentina su Sportitalia

Il test della nazionale di Scaloni sul canale 60 del digitale terrestre il 19 giugno alle ore 14

Milano, 16 giugno 2023 – Sportitalia ha acquistato i diritti in esclusiva dell’amichevole tra Indonesia e Argentina che si disputerà lunedì 19 giugno alle ore 14. Il match sarà trasmesso in diretta su Sportitalia e sarà visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre.

La telecronaca di Indonesia-Australia sarà di Ivan Fusto.

La programmazione di Sportitalia e di tutti i canali della piattaforma è disponibile sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv, Samsung Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.