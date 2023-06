La Juve ne approfitta, scambio e no all’Inter

La rivalità tra Juve e Inter continua anche sul mercato. Il club bianconero potrebbe dare una clamorosa ‘botta’ ai rivali.

Juventus e Inter hanno vissuto un’annata molto differente. Da un lato il club bianconero ha vissuto numerosi problemi, sia dentro che fuori dal campo e anche i risultati ne hanno risentito. Situazione totalmente diversa per il club nerazzurro.

Inzaghi ha vinto coppa Italia e supercoppa ed ha sfiorato un’impresa storica cadendo solo in finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Ora le due storiche rivali, protagoniste del derby d’Italia, potrebbero ritrovarsi nuovamente contro in chiave calciomercato. La squadra di Allegri sogna la beffa agli agognati rivali.

E’ ormai risaputo da giorni dell’incontro in queste ore a Londra tra Inter e Chelsea. Come riporta Sky Sport il club nerazzurro gradirebbe Kalidou Koulibaly e Romelu Lukaku, ma visto le evidenti problematiche finanziarie l’Inter valuta solo operazioni in prestito. Due calciatori con ingaggio oneroso e che l’Inter vorrebbe per rinforzare la rosa di Inzaghi. Dal canto suo il Chelsea cerca un portiere, Onana è una delle priorità ma proprio con la Juventus potrebbe nascere una trattativa che andrebbe a beffare sia Marotta che Ausilio. Il mercato è pronto a sbloccarsi.

Juventus, proposta sorprendente per il Chelsea

Juventus e Chelsea stanno infatti valutando un possibile scambio che rinforzerebbe entrambi i club. La Juve cerca un difensore, il Chelsea un portiere e da qui potrebbe nascere uno scambio tra Wojciech Szczesny e Kalidou Koulibaly. Ingaggi ed età simili e per questo motivo le due squadre starebbero studiando un clamoroso scambio che andrebbe a beffare (ancora una volta) Beppe Marotta.

Un incastro comunque non semplice, soprattutto a causa della volontà dell’ex difensore del Napoli di non tornare in Italia nel club storicamente rivale rispetto agli azzurri. La Juve spera di rinforzare la difesa e Koulibaly, dopo un’annata difficile a Londra, potrebbe fare il suo rientro in Serie A.

Una soluzione che comunque i tifosi dell’Inter non accoglierebbero in maniera totalmente negativa, nonostante tutto. L’approdo di Szczesny a Londra toglierebbe probabilmente la principale contendente dall’assalto ad Onana e l’estremo difensore africano potrebbe, per la gioia dei tifosi e di Inzaghi, restare almeno un altro anno con la maglia nerazzurra. L’Inter attende novità e aspetta riguardo Koulibaly e Lukaku, consapevole che non potranno arrivare offerte a titolo definitivo ma dovrà solo sperare in possibili prestiti. Il mercato è alle battute iniziali ed è subito Inter-Juve.