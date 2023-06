Sabalenka tutta d’un pezzo: spettacolo tra le onde

Il mondo del tennis scopre sempre più le bellezze femminili come Aryna Sabalenka, che dà spettacolo in campo e non solo

La tennista bielorussa si gode qualche momento di relax in mezzo al mare: foto che fanno il pieno dei like per una delle sportive più combattive del circuito e pronta a regalare altre soddisfazioni ai suoi tifosi.

La tigre è a riposo, per la gioia dei fan. Nel circuito tennistico femminile è davvero particolare la storia di Aryna Sabalenka, denominata la tigre bielorussa per il suo carattere focoso e per il suo atteggiamento in campo non certo remissivo.

La 25enne vuole riprendere il tempo perduto: era arrivata sino al secondo posto del ranking e sa che proprio la sua grinta potrà portarla in alto nel prossimo futuro. Dovrà migliorare ancora in alcuni aspetti, commette troppi falli e dovrà tenere a bada il suo temperamento, ma anche questa può rappresentare una sfida, aiutandosi con qualche giorno di relax intanto.

Sabalenka inedita, le foto sono virali

Abituati a vederla in campo con la racchetta in mano, stupiscono le foto così in relax della tennista. Ha preso un momento di pausa tra un torneo e l’altro, e ha così ricaricato le batterie. Ed è fondamentale in questo periodo della stagione spesso convulso, si susseguono gli open e c’è anche poco tempo per riposare: meglio sfruttare il tempo a propria disposizione e al meglio. Così, un lato inedito per Aryna Sabalenka stupisce i fan, è in costume verde e addirittura sorridente.

Foto che stanno diventando virali, la tennista sta puntando anche su un lato più artistico per entrare nel cuore dei fan. Che sono tanti e stanno diventando un grande popolo, superando i 600 mila sostenitori che la seguono in campo e non, con tanti messaggi di incoraggiamento. Il relax in barca e al mare di Maiorca sono così un motivo di discussione per i tifosi, che ne approvano questo stacco per poi vederla al meglio nelle prossime competizioni.

La Sabalenka non si arrende, dovrà tornare lucida e pronta ad entrare nel vivo delle competizioni, come accadeva qualche anno fa. Dovrà prendere spunto da chi come Serena Williams l’ha seguita per lungo tempo, diventare molto più rapida in campo e, allo stesso tempo, capace di gestire gli incontri con calma per poi colpire. Anche con un servizio decisivo, la sua potenza è impressionante ma la sta quasi centellinando ed è un vero peccato.