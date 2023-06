Ferrari, Raikkonen fa gioire ancora i tifosi: è successo poco fa

Kimi Raikkonen e la Ferrari mantengono ancora un forte legame, l’ex pilota campione del mondo ha reso ancora felici i tifosi

Il pilota finlandese è rimasto sempre molto legato a Maranello, non è un caso come sia uno degli ex ferraristi ad avere un lungo curriculum con la Rossa, prima da campione del mondo e poi da seconda guida qualche anno fa, rimanendo sempre nel cuore degli appassionati.

È il pilota dagli occhi di ghiaccio, quello che era capace di abbattere i record mantenendo sempre un invidiabile self control. Kimi Raikkonen è stato uno dei driver moderni più seguiti, non è un caso come i suoi successi siano arrivati anche grazie al calore del pubblico.

L’ultimo pilota iridato Ferrari è sempre un personaggio amato dai tifosi italiani, la vittoria nell’ultima gara del 2008 del titolo rimane nella storia motoristica. E, a distanza di anni, è riuscito a fare entusiasmare i tifosi della rossa, seppur in un modo ben diverso rispetto a quanto faceva in pista.

Festa Raikkonen, cos’è successo

Le avventure del pilota finlandese in Formula 1 sono state tante, non ha mai mollato la presa e ha avuto una carriera più che soddisfacente, il titolo del 2008 sicuramente rappresenta la gioi maggiore. Partito dalla Sauber, in vent’anni ha girato in lungo e in largo, dimostrando sempre di essere uno dei corridori dal piede deciso e senza paura in ogni circuito. Caratteristiche che si riflettono anche nella vita e da Twitter arriva direttamente un annuncio che rende tutti felici: Kimi Raikkonen nuovamente papà, è nato il suo terzo genito.

La famiglia del finlandese si allarga con una nuova bambina, è appena nata Grace. La bambina è nata dal rapporto con Minttu Virtanen, sposata nell’agosto del 2016 ed ex hostess di volo, con la quale ha avuto anche altri due bambini: Robin Ace che è nato nel gennaio 2015, seguito poi da Rianna Angelia Milana nel maggio 2017. Un tris per Raikkonen che ha reso felici i tifosi della Ferrari, in questo periodo di magra in pista ci si consola con le belle notizie degli ex piloti.

Raikkonen felicissimo, il team Ferrari in vari modi ha espresso la sua gioia con messaggi sui social, dopo lo stesso annuncio del finlandese: “Benvenuta al mondo Grace, ti amiamo tanto”. Di certo, la Ferrari ha ora una nuova tifosa, che rivedrà tra qualche anno i successi del padre in pista.