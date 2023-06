Il Lecco è in Serie B, sogno svanito per il Foggia

Una grande impresa, un’impresa impensabile quella del Lecco che con la vittoria odierna 3-1 contro il Foggia è la quarta promossa in Serie B. La formazione bluceleste guidata da Luciano Foschi ha conquistato la promozione ai danni del Foggia allenato da Delio Rossi. Il Lecco torna in Serie B dopo 50 anni dall’ultima volta. La promozione dei lombardi arriva dopo il lungo cammino dei playoff. In precedenza, i tre posti in B con promozione diretta erano andati a Feralpi Salò, Reggiana e Catanzaro, dominatore del gruppo C e vincitore della Supercoppa.

IMPRESA LECCO, DELUSIONE FOGGIA

Una promozione quest’oggi, di fatto, mai in discussione. I rossoneri pugliesi erano andati in vantaggio subito con Bjarkason, poi come all’andata i lombardi hanno reagito e rimontato. La squadra di Luciano Foschi ha pareggiato su rigore nel finale di primo tempo con Lepore, decisivo con la punizione all’andata. Nel secondo tempo la formazione di Delio Rossi preme, ma non riesce mai a trovare il gol. Ci va vicino solamente il bomber Ogunseye.

A decidere la contesa sono di fatto i cambi di Foschi. Al 67’ il tecnico lecchese inserisce Doudou. Proprio su un suo tiro respinto malamente da Domingo, portiere foggiano, Lakti anche lui neo entrato trova il 2-1.

La sfida è sostanzialmente chiusa. Il Foggia ci prova ancora, preme e attacca, lasciando gradi spazi. Al minuto 88, Lepore lanciato in profondità la chiude superando Domingo e appoggiando sulla linea con la testa. È apoteosi Lecco che festeggia davanti al suo pubblico una incredibile promozione.

UNA STAGIONE TRIONFALE

Già durante la regular season il Lecco aveva dimostrato la sua forza, firmando una grande terza posizione nel girone A, dietro Feralpi Salò e Pordenone. Poi l’incredibile epilogo dei playoff, con la semifinale vinta a domicilio contro il Cesena ai rigori. Ma l’impresa del 5-2 totale rifilato al Foggia rimarrà negli annali, non solo perché il Lecco torna in B dopo 50 anni ma anche per le forza in campo, sulla carta a favore dei foggiani.