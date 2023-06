Scambio alla pari, l’offerta che convince la Juve

La Juventus sta pensando di mettere in piedi uno scambio alla pari per arrivare ad uno dei suoi principali obiettivi di mercato

Dovendo fare i conti con le difficoltà di bilancio e con l’esclusione dalla prossima Champions League, Calvo, Manna e Cherubini devono provare a fare di necessità virtù, sfruttando i giocatori in esubero per raggiungere profili di grande interesse.

La Conference League sembra al momento più vicina per la Juventus, in attesa che la Uefa decida ufficialmente l’ammissione dei bianconeri. La rinuncia alla SuperLega potrebbe aver dato quella spinta decisiva a rimettere a posto le cose. In ogni caso, il fatto di non poter prender parte alla prossima Champions League è un grosso problema a livello di bilancio. Il monte ingaggi mostruoso dei bianconeri va per forza decurtato per rientrare nei parametri del Financial Fair Play.

Per farlo Cherubini, Manna e Calvo sono al lavoro per trovare la quadra. Ci sono diversi esuberi da trattare e attraverso i quali ottenere cash da reinvestire. Uno dei nomi che è tornato alla base ma sembrerebbe di nuovo pronto a partire è Weston McKennie. Il centrocampista americano è stato ceduto a gennaio al Leeds e nonostante una buonissima prima parte di avventura inglese, non è riuscito a salvare il club dalla retrocessione.

Il diritto di riscatto non è stato esercitato e ora bisognerà trovare un altro acquirente. Ecco che qui entra in scena l’ipotesi di un clamoroso scambio.

La Juventus vuole Zaniolo: pronto uno scambio con McKennie

Il nome che sta ronzando dalle parti di Torino è quello di Nicolò Zaniolo, arrivato al Galatasaray a gennaio ma già con le valigie pronte. La situazione insostenibile con la Roma ha costretto Tiago Pinto e Mourinho a lasciarlo partire per poco più di 15 milioni. Adesso, come riportato dal portale turco sabah.com.tr, l’esterno della Nazionale potrebbe presto rientrare in Italia.

Nel corso dell’ultima stagione ha collezionato in totale 23 partite di campionato, di cui 13 in Italia e 10 in Turchia , segnando 6 gol. Questi numeri gli sono valsi la convocazione di Roberto Mancini in Nazionale e la maglia da titolare nella semifinale di Nations League contro la Spagna. La Juve vorrebbe utilizzare proprio McKennie per arrivare a Zaniolo, considerando che le valutazioni di entrambi (tra i 30 e i 35 milioni) sono simili, così come la data di nascita (’98 l’americano, ’99 l’italiano).

Nelle prossime ore la trattativa potrebbe entrare nel vivo, per riportare in Serie A uno dei migliori talenti della nuova generazione.