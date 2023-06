Tennis, il rientro fa già sognare: è stato un idolo per molti

Un grande fuoriclasse del mondo del tennis sta per tornare: il campione annuncia il rientro e fa impazzire i tifosi

“Il mio percorso nel mondo del tennis non è chiuso al cento per cento“. È bastata questa frase per riaccendere l’entusiasmo tra gli appassionati. Un grande campione, uno dei giocatori più amati degli ultimi quindici anni, è infatti desideroso di tornare in campo. Non c’è ancora la data, non c’è ancora la certezza, ma c’è già un appuntamento messo nel mirino. Un torneo con cui il fuoriclasse sente di avere un conto aperto, e che potrebbe rivederlo tra i protagonisti prima del previsto, per un ultimo, emozionante, ballo.

Sarà che Michael Jordan con il suo documentario The Last Dance ha ispirato moltissimi sportivi a tentare un’ultima grande avventura. O sarà, più semplicemente, che dopo un calvario lunghissimo il suo fisico, il suo più grande nemico, sembra avergli concesso un periodo di tregua. La cosa certa è che in questo momento il campione classe 1988 non ritiene di aver concluso il suo percorso nel mondo del tennis.

Nonostante sia fermo ai box da tempo immemore, al punto da non essere nemmeno più attivo nel ranking ATP, il gigante buono della racchetta si sente ancora, a tutti gli effetti, un tennista attivo. E vuole dimostrarlo al mondo intero regalandosi un’ultima grande danza all’interno di un torneo che gli ha dato tanto, e che potrebbe concedergli la passerella migliore per chiudere degnamente una carriera da cui avrebbe potuto ricevere molto, molto di più.

Del Potro torna in campo: il tennista annuncia la sua decisione

Che Juan Martin Del Potro avesse le potenzialità per diventare anche un quarto membro dei Fab Four più competitivo, e per più tempo, rispetto a un Andy Murray, è palese. Per un periodo il tennista argentino è stato l’unico in grado di mettere in grandissima difficoltà sia Federer che Nadal, e anche Djokovic, grazie a un dritto potentissimo e a una varietà di colpi invidiabile per un giocatore di quasi due metri. Il fisico, però, lo ha più volte tradito. Ancora oggi è fermo, dopo essersi rotto la rotula, alla ricerca di un modo per curarsi e tornare in campo. Perché anche se il tempo sta passando, per lui la parola ritiro al momento non esiste.

Lo ha confermato lo stesso tennista a margine di un evento organizzato da DHL Express. Il gigante di Tandil si sente a tutti gli effetti uno sportivo attivo, un giocatore fermo ai box ma pronto a rientrare, a distanza di oltre un anno dall’ultima apparizione nel circuito, a Buenos Aires contro il connazionale Delbonis, quando si era lasciato andare allo sconforto annunciando che quella avrebbe anche potuto essere la sua ultima apparizione da professionista.

Da allora le cose sono cambiate, il fisico inizia forse a rispondere in maniera differente e nel suo cuore è nato un sogno: salutare il mondo del tennis con un’ultima apparizione nel torneo che gli ha dato più soddisfazioni in carriera: gli US Open, messi in bacheca nell’ormai lontanissimo 2009.

“Ho un desiderio interiore, scendere in campo ancora una volta e giocare in maniera degna“, ha spiegato il tennista argentino ai media presenti all’evento promozionale. Purtroppo per ora i segnali che sta ricevendo dal suo fisico non sono ancora quelli che gli servirebbero. Sono incompatibili con questo suo desiderio. Il ritorno in campo agli US Open 2023 è arduo, forse impossibile. Ma finché vive anche un minimo di speranza in lui, Del Potro vuole cercare di lavorare per realizzare questo desiderio.

Se il corpo gli dirà che non c’è nulla da fare, lo ascolterà e troverà un altro modo per chiudere la sua carriera. Ma quel momento non è ancora arrivato, e Delpo non vuole arrendersi. Non resta quindi che aspettare, in attesa di un annuncio che in ogni caso potrebbe colpire al cuore milioni di tifosi in tutto il mondo. Nel bene o, purtroppo più probabilmente, nel male.