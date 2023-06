Federica Pellegrini cuore d’oro, l’ultimo gesto emoziona tutti

Federica Pellegrini è protagonista di un bel gesto solidale che ha commosso tutti i suoi fan, sottolineando le qualità dell’ex campionessa

Un gesto spiazzante ma allo stesso tempo apprezzatissimo: Federica Pellegrini sposa cause importanti e lo fa con consapevolezza del suo ruolo, potendo promuovere gesti di altruismo con i suoi fan e non solo.

Dopo le ultime rivelazioni sulla sua biografia, la Pellegrini è stata al centro dell’attenzione riaprendo tante pagine di gossip. Si era tornati a parlare delle sue storie con Marin e Magnini, mentre ora è felicemente legata a Luca Giunta, con il quale ha partecipato anche all’ultima edizione di Pechino Express.

Un secondo posto raggiunto che non li ha pienamente soddisfatti, lo spirito combattivo si è visto anche nella trasmissione. Uno spirito che può essere positivo e propositivo: l’ultimo gesto della Pellegrini conferma come sia rimasta se non proprio aumentata una particolare attenzione per la natura. Quanto fatto nelle scorse ore è sicuramente da apprezzare.

Federica Pellegrini è amica della natura: il gesto

Un’iniziativa in particolare ha coinvolto l’ex campionessa e non è un caso come sia stata l’acqua la vera protagonista. Nel suo ambiente naturale si è svolta la carriera della Pellegrini, che è stata una sorta di squalo abbattendo i record e vincendo fior fior di gare e titoli.

Da squalo però si è trasformata in una persona generosa quando c’è da fare del bene. Federica Pellegrini ha liberato una tartaruga Caretta Caretta, nell’ambito della giornata mondiale degli oceani.

L’ex campionessa di nuoto ha liberato un esemplare di tartaruga marina in mare al largo della Puglia. La Caretta Caretta era stata salvata dai pescatori e curata presso il centro di recupero e soccorso di Manfredonia, gestito da Legambiente, e ora liberata con un gesto simbolico dalla Pellegrini, nell’ambito della campagna “Tartalove”. Un bel gesto, considerando come queste tartarughe siano animali da salvaguardare quanto più possibile e negli ultimi dieci anni, tramite questa iniziativa, ne sono state salvate ben duemila.

Federica Pellegrini ha salvato così la tartaruga marina, un esemplare di acqua tra i più longevi che staziona nel mar Mediterraneo o comunque in altri mari più temperati. Segnalato dal WWF come animale in via d’estinzione, va salvaguardato e spesso liberato dalle insidie che può trovare in acqua, a volte anche a causa della scelleratezza umana. Il gesto della Pellegrini ha appassionato i fan, che hanno così approfondito le loro ricerche e sono diventati anche sostenitori di questo particolare esemplare marittimo.