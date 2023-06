Kayla Simmons esplosiva: il costume è troppo piccolo

Kayla Simmons in costume regala spettacolo come al solito, la pallavolista influencer manda i fan fuori di testa con le sue curve

L’estate 2023 è ormai iniziata e sui social le bellezze più accattivanti si stanno già ‘sfidando’ a suon di immagini favolose, contendendosi l’adorazione incondizionata da parte dei tantissimi ammiratori. Una delle presenze destinate a farci sognare ad occhi aperti è quella della fantastica Kayla Simmons, che sta scalando sempre di più le classifiche di gradimento dei navigatori del web.

27 anni, la influencer statunitense, con la pallavolo nel sangue, sta spingendo la sua fama anche alle nostre latitudini e del resto è impossibile non accorgersi del suo passaggio, vista la fisicità prorompente ed esplosiva che la caratterizza. Kayla mette in mostra sempre e comunque curve strabordanti, in pose che attirano in maniera inevitabile l’attenzione su di lei.

In primavera, per alcune settimane, si è concessa un viaggio in Europa, Italia compresa, che ha contribuito a innalzare non solo il numero dei suoi ammiratori (ha superato di slancio il milione di followers su Instagram, e non intende certo fermarsi), ma anche le temperature. I suoi scatti stanno diventando iconici e sono sempre più imperdibili. Di fronte a una bellezza del genere, non potrebbe essere altrimenti.

L’ex giocatrice collegiale della Marshall University, a Miami, magari non sarà riuscita a sfondare a livello professionistico nello sport che ama. Ma sta riuscendo ugualmente a diventare famosa in ogni dove, grazie alla sua sensualità micidiale.

Kayla Simmons, lato A ipnotico: il mare diventa bollente grazie a lei

L’ennesima prova di tutto questo, Kayla ce la da’ in alcuni scatti balneari che lasciano il segno. Atmosfera soffusa e suggestiva al mare, al tramonto, ma più che lo splendido panorama tutti guardano lei e non potrebbe essere altrimenti.

In acqua, la vediamo esibirsi in un costumino aderente e striminzito, che contiene con enorme fatica le curve vertiginose del suo lato A, diventato ormai un must assoluto per la community. La reazione da parte di tutta la platea è scontata e si tramuta in commenti e like a ripetizione. Kayla è irresistibile e fa innamorare di sé al primo sguardo. Il bello, è che siamo solamente all’inizio della stagione estiva. E quasi ogni giorno, da lei, potremo aspettarci scatti del genere. Siamo pronti a uno spettacolo memorabile, allacciamo le cinture.