Ok anche al prestito: il Milan vuole cederlo a tutti i costi

Il Milan non ha alcun dubbio e non vede l’ora di liberarsi, una volta e per tutte, del calciatore che non rientra assolutamente nel progetto tecnico della squadra

A dare il “via libera” per la cessione dell’atleta in questione è stato anche il suo allenatore, Stefano Pioli (anche se la posizione di quest’ultimo rimane sempre dubbiosa). Poi la dirigenza che, nell’ultima stagione appena conclusa, non è rimasta per nulla soddisfatta dalle prestazioni che il calciatore ha fornito in campo.

Tanto è vero che si sta optando per la cessione anche in prestito. Ed il motivo è fin troppo evidente. Ed è per questo motivo che il proprietario Gerry Cardinale è pronto a tutto pur di risparmiare sul suo importante ingaggio.

Milan, disposto a tutto pur di sbarazzarsi di un calciatore

Una campagna acquisti estiva, quella della scorsa stagione, assolutamente da dimenticare per il ‘Diavolo‘. Da campioni di Italia a quarto posto in classifica. Con tanto di eliminazione in Coppa Italia (agli ottavi contro il Torino) e Champions League (semifinale). La dirigenza non è rimasta per nulla soddisfatta. Tanto è vero che, i primi a pagare il conto, sono stati Paolo Maldini e Frederic Massara che sono stati mandati a casa.

All’ex bandiera e capitano rossonero le colpe di acquisti che non hanno per nulla influito nell’impatto della squadra. In primis quello di Divock Origi. Arrivato per essere la riserva di Olivier Giroud, il centravanti belga ha letteralmente deluso le aspettative. Ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre risposto (per la maggior parte delle volte) “assente”. Ed i dati parlano fin troppo chiaro.

Il 28enne, in 36 apparizioni, ha messo a segno solamente 2 reti e fornito un solo assist. Decisamente troppo poco per uno che, di mestiere, fa il centravanti. Per non parlare del fatto che pesa, sulle spalle della società, il suo pesante ingaggio. 4 milioni di euro netti a stagione. Decisamente troppi per il club che sta facendo di tutto per liberarsene. Cederlo a titolo definitivo è una opzione difficile visto che, offerte concrete, non sono arrivate.

Non è da escludere, però, che possano arrivare quelle in prestito. Magari dal campionato turco oppure un possibile ritorno in Premier League dove comunque si è comportato bene. I rossoneri, come riportato in precedenza, vogliono liberarsi di lui: sono disposti a pagare anche una (piccola) percentuale del suo ingaggio, con la speranza che la sua cessione possa lasciare il posto a qualcun altro in squadra.