Brilla anche in Nazionale: l’Inter ora è pronta a cedere

In Nazionale è stato uno dei migliori: la sua stagione da incorniciare cambia i piani mercato dell’Inter, via alla cessione

La stagione calcistica in Italia si è chiusa ufficialmente nei giorni scorsi; almeno per quanto riguarda i calciatori impegnati in nazionale, perché il campionato ha calato il sipario lo scorso 4 giugno, con l’ultima giornata del torneo e la consegna del trofeo di Campioni d’Italia al Napoli di Spalletti.

L’appendice delle gare nazionali, evento ormai fisso in quel di giugno, ha dato vita anche alle Finals di Nations League, vinte dalla Spagna in finale contro la Croazia. E proprio le Furie Rosse hanno raggiunto l’ultimo atto superando l’Italia in semifinale con un gol di Joselu al minuto 88.

Il parziale riscatto per gli azzurri è arrivato nella finalina per il terzo posto con i ragazzi di Mancini che hanno infatti ritrovato gol e vittoria, con un 3-2 al cardiopalma contro l’Olanda ma che di sicuro ha dato buoni spunti da cui ripartire in vista di settembre, quando inizieranno le gare di qualificazione per il prossimo Europeo.

Si dovrà ripartire – sembra ormai chiaro – dal 4-3-3, il modulo più congeniale agli azzurri dopo le figuracce realizzate con il 3-5-2. Il tridente, quindi sembra imprescindibile, anche per i calciatori a disposizione del tecnico in questo periodo storico.

Italia, cambiano i piani sul mercato: può essere ceduto

Tra i calciatori che si sono messi in mostra c’è sicuramente Federico Dimarco; una stagione scintillante per il cursore sinistro dell’Inter, schierato ieri terzino sinistro. Anche in una posizione più arretrata rispetto a quella occupata nell’Inter – cursore a tutta fascia – ha dato buone risposte, realizzando peraltro un super gol, su assist di tacco del napoletano Raspadori.

Dimarco è sicuramente un giocatore da cui ripartire per l’Italia di Mancini ma anche per l’Inter di Inzaghi; punto fermo nella scorsa stagione, si appresta a diventare intoccabile anche nella prossima annata.

Una serie di prestazioni più che convincenti che hanno spinto i nerazzurri a regolarsi di conseguenza anche sul mercato. L’ex Verona è infatti il padrone assoluto della fascia sinistra, relegando a ruolo di riserva Robin Gosens, pure acquistato dall’Atalanta con un investimento ingente.

E così, per il tedesco, sembra davvero difficile recuperare posizione nelle gerarchie. Tant’è che l’Inter ha aperto ad una sua cessione. I nerazzurri hanno bisogno di fare cassa e qualche sacrificato ci sarà eccome.

Ecco perché Gosens può essere uno di questi, a maggior ragione se dovesse arrivare un’offerta considerata congrua in Viale della Liberazione. Con un Dimarco così scintillante, d’altronde, sembra davvero impossibile per tutti conquistare il posto da titolare.