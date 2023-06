Lato A esuberante: Claudia Ruggeri lascia tutti senza fiato

Claudia Ruggeri ancora una volta mette in risalto, a vantaggio dei fan, le sue curve stratosferiche: una visione che non lascia scampo

Non c’erano dubbi sul fatto che nel corso dell’estate Claudia Ruggeri non avrebbe certamente abbandonato i suoi fan, anzi. La showgirl, con la trasmissione Avanti un Altro, di cui è una delle star indiscusse, è andata in vacanza, ma sui social rimane molto attiva e si sta confermando tra le protagoniste principali anche sul web in questi anni.

Claudia è la popolarissima Miss del quiz show a premi condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Una trasmissione che in questi anni ha raccolto grandi successi in termini di ascolti, per un format di grande impatto e coinvolgimento nei confronti del pubblico, ma anche grazie alla presenza di Claudia e delle altre bellezze che popolano il ‘minimondo’ a margine dello show. Le incursioni in onda della Miss e di tutte le altre sono garanzia di fascino seducente a piene mani.

Non è un caso che la 39enne romana abbia ormai un seguito di tutto rispetto sulla rete, con oltre un milione e 300 mila followers su Instagram. Per tutti gli ammiratori, la nostalgia si è iniziata ad avvertire subito, dopo l’interruzione estiva di Avanti un Altro. Ma c’è sempre la possibilità di godersi le repliche online. E soprattutto, perdersi nel fascino esuberante e senza limiti di Claudia sul suo profilo social, con scatti che già adesso ci stanno facendo sognare ad occhi aperti.

Claudia Ruggeri, camicetta aperta e scollatura tutta in mostra: a dir poco incontenibile

La prima parte delle vacanze estive di Claudia si sta svolgendo in Costiera Amalfitana. Il tempo non è stato proprio clemente da quelle parti, ma abbiamo già potuto ammirare immagini notevoli. E anche l’ultima non si smentisce di certo.

Camicetta e intimo blu, Claudia sorride e pone in risalto le sue curve, come sempre in grado praticamente di bucare lo schermo. Una scollatura eclatante ed esagerata che è diventata un marchio di fabbrica iconico e immediatamente riconoscibile tra tutti gli ammiratori. La cui reazione è inevitabile e scontata, con una serie di like e commenti estasiati praticamente infinita. L’estate è ancora all’inizio, ma la Miss è già scatenata e promette di fare faville da qui alla fine della bella stagione, con un vasto album di ricordi che entrerà a far parte della memoria di tutti.