Sarà CT dal 2024: è tutto deciso

Un’inaspettata notizia di mercato si sta facendo largo nelle ultime ore e potrebbe aprire scenari assolutamente clamorosi: i tifosi restano in attesa e sperano che possa essere raggiunto l’accordo

Nonostante il mese di giugno sia iniziato a ritmi altissimi, specialmente per quel che riguarda le trattative di mercato, questa volta a prendersi le prime pagine non è una squadra di club ma una nazionale.

A qualche mese di distanza dal mondiale di Qatar 2022, infatti, anche le nazionali che ritengono chiuso un ciclo o un progetto tecnico si guardano intorno alla ricerca degli uomini giusti da cui ripartire per il futuro. Una delle nazionali protagoniste starebbe raggiungendo un accordo con il prossimo commissario tecnico: il nome fa impazzire di gioia un paese intero.

Il tira e molla potrebbe finire: Ancelotti potrebbe insediarsi nel 2024

Tempo di vacanza, ma anche di mercato e trattative serrate. Sono già diverse le trattative in piedi, e le ufficialità arrivate nonostante il mercato non sia ancora formalmente aperto. Il Liverpool si è aggiudicato Mac Allister, la Roma ha ingaggiato Aouar, il Real Madrid ha bruciato la concorrenza investendo oltre 100 milioni per Jude Bellingham, prelevato dal Borussia Dortmund.

Proprio i Blancos stanno vivendo un momento di cambiamento e l’addio del Pallone d’Oro, Karim Benzema, testimonia come dalle parti del Santiago Bernabeu ci si stia preparando per un nuovo corso. Nuovo corso che sarà guidato da Carlo Ancelotti, più volte finito nelle colonne dei giornali per un imminente addio alla Casablanca, ma che è stato confermato da presidente e dirigenza.

L’ex tecnico di Milan, Chelsea e Bayern Monaco era stato accostato con insistenza alla panchina del Brasile e rappresentava la prima scelta della federazione verdeoro dopo la separazione con Tite. Nonostante la lusinghiera corte, però, il tecnico italiano ha sempre sottolineato di voler rispettare il suo contratto con il Real Madrid e, nelle ultime settimane, si sarebbe fatta largo una strada che potrebbe accontentare tutte le parti in causa.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Re Carlo potrebbe comunque sedere sulla panchina della nazionale più titolata al mondo. La federazione sudamericana, infatti, potrebbe nominare un tecnico ad interim e aspettare che Ancelotti si liberi dal Real Madrid alla scadenza del contratto, fissata per l’estate 2024. In tal modo il tecnico rispetterebbe il suo impegno con le Merengues senza precludersi la possibilità di allenare la nazionale più blasonata del Mondo.