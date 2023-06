Berrettini, è un mistero: non ne sappiamo il motivo

L’ennesima situazione relativa al tennista azzurro Matteo Berrettini non fa che preoccupare i suoi tifosi

Negli ultimi anni è stato uno dei tennisti più importanti della scena italiana e, nonostante la sconfitta, in tanti ricordano che Matteo Berrettini è l’unico italiano nella storia ad aver raggiunto la finale a Wimbledon.

Questo e non solo con l’ex numero 6 al mondo che ha vinto diversi tornei, si è tolto diverse soddisfazioni ed è stato spesso tra i principali protagonisti soprattutto dei tornei su cemento ed erba. Il 2023 e nel complesso gli ultimi dodici mesi sembrano una vera maledizione per l’azzurro, alle prese con costanti e preoccupanti problemi fisici.

Alcuni hanno messo in dubbio ed hanno criticato l’azzurro per non dare al tennis la priorità come in passato. I fan hanno spesso alzato un vero e proprio polverone sulla relazione dell’azzurro e la bella showgirl Melissa Satta, costretta addirittura a difendersi dagli haters del mondo social. Una situazione davvero brutta e che si sta, suo malgrado, verificando nuovamente nelle ultime ore. Attraverso un breve e coinciso comunicato Matteo ha annunciato che non parteciperà al torneo del Queen’s di Londra, torneo cominciato in queste ore. Una situazione preoccupante e non poco per il tennista azzurro.

Matteo Berrettini, e ora che succede? Fuori dai primi 30

Questa situazione comporta in primis un crollo verticale in classifica. Matteo è scivolato fuori dalle prime 30 posizioni al mondo ed attualmente sarebbe numero 34 delle classifiche mondiali. Neanche testa di serie a Wimbledon, anche se a questo punto ci sono non pochi dubbi sulla presenza di Matteo al terzo atteso torneo del Grande Slam della stagione. Ciò che preoccupa è infatti che nessuno conosce il motivo di questo ritiro, nessuno sa perchè Matteo salterà la difesa del titolo di Londra.

L’ex tennista Paolo Bertolucci intervenuto sui social è apparso abbastanza preoccupato riguardo la situazione dell’azzurro e come lui, lo sono quasi tutti i suoi tifosi. Matteo è patrimonio del tennis italiano, l’unico azzurro degli ultimi anni ad aver raggiunto una finale Slam (nonostante la crescita dei colleghi nostrani) e i tifosi lo attendono con impazienza. Si attendono novità sulla partecipazione dell’azzurro a Wimbledon, un torneo che da sempre l’azzurro considera in maniera differente.

Intanto il Queen’s vede ora lo spagnolo Carlos Alcaraz come assoluto favorito. Nonostante una mancata predilezione all’erba il murciano è la testa di serie numero uno e parte come indiscusso favorito nello storico torneo Atp 500 londinese.