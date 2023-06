Clamoroso in F1: vince con un uccello nel radiatore | FOTO

Il Mondiale di Formula 1 non sembra più in grado di regalare sorprese ai milioni di appassionati che lo seguono. Tutto ormai sembra già deciso

Un mondiale di Formula 1 senza emozioni e del tutto privo di colpi di scena. Quando la stagione dell’automobilismo prende una piega del genere è difficile mantenere alta l’attenzione del grande pubblico. L’interesse per una competizione di cui si conosce il nome del vincitore con svariati mesi di anticipo è destinato a scemare e a spegnersi gradualmente.

Il rischio che questo accada è quanto mai concreto, alla luce dei risultati degli otto gran premi fin qui disputati: di questi, sei hanno visto il successo da dominatore del campione del mondo in carica Max Verstappen il quale ha già di fatto messo una seria ipoteca sul terzo titolo iridato consecutivo.

Anche il Gran Premio del Canada ha messo in evidenza quella che ormai è una verità indiscutibile, la schiacciante superiorità della Red Bull nei confronti della presunta concorrenza. L’unico che riesce di tanto in tanto a tenere il passo della scuderia di Milton Keynes e di Verstappen è il ritrovato Fernando Alonso che alla guida della sorprendente Aston Martin è finora salito per ben sei volte sul podio, un risultato inimmaginabile alla vigilia della stagione.

Nessuno però è in grado di contrastare il dominio del team austriaco e soprattutto del pilota olandese, ormai avviato alla conquista del terzo titolo iridato consecutivo. Anche perchè Verstappen non sembra conoscere ostacoli ed è in grado di dominare anche i piccoli imprevisti che nell’arco di una stagione si possono presentare.

Verstappen non conosce ostacoli: il campione vince anche con un uccello nel radiatore

Come ad esempio è accaduto a Montreal domenica scorsa, quando il campione del mondo ha tagliato il traguardo ancora una volta per primo nonostante una presenza estranea nella sua vettura. Nel radiatore della sua Red Bull si trovava infatti un uccello, come dimostra ampiamente la foto che ha trovato ampia diffusione sui social.

Non è dato sapere come il malcapitato pennuto sia potuto finire nel radiatore della Red Bull di Max Verstappen. Sta di fatto che nonostante questa presenza ‘aliena’ il due volte campione del mondo ha portato a termine la sua missione senza accusare problemi.

⚠️ Warning: Graphic image A picture of the bird that was stuck in Max Verstappen’s brakes during the Canadian Grand Prix Wow 😳 [@Charreljalving]#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/DBQrVORwQz — Fastest Pitstop (@FastestPitStop) June 19, 2023

Ormai non c’è nulla che sia in grado di fermare la marcia inarrestabile dell’olandese volante e della sua Red Bull, neanche un povero uccello.