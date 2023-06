Clamoroso Juve: ha appena firmato, i dettagli del colpo

La Juventus ha chiuso il primo colpo di calciomercato in vista della prossima stagione, emergono i dettagli dell’affare bianconero.

Primo colpo della Juventus in vista della prossima stagione con i bianconeri che chiudono un importante affare per la felicità di Massimiliano Allegri.

La Juventus è una delle squadre che più dovrà cambiare in vista della prossima stagione. I bianconeri sanno di dover rivoluzionare la propria rosa per via di cessioni, fine prestiti e calciatori in scadenza di contratto. L’annata difficile della squadra bianconera porterà il club a rivedere i propri piani con un’attenzione maggiore al bilancio per via della mancata qualificazione alla prossima Champions League (arrivata per via della penalizzazione di 10 punti).

Calciomercato Juventus, arriva il primo colpo: i dettagli

La Juventus chiude il primo colpo. Arkadiusz Milik sarà di nuovo un calciatore bianconero con il club che ha trovato l’accordo con il Marsiglia per far ritornare il giocatore alla corte di Massimiliano Allegri.

I due club, stando a quanto affermato da Calciomercato.it, avrebbero trovato un accordo per il nuovo passaggio del polacco alla corte di Massimiliano Allegri. La Juventus potrebbe mettere di nuovo sotto contratto l’ex giocatore del Napoli andando a versare un milione per il nuovo prestito più sette alla fine della stagione con un obbligo di riscatto facilmente raggiungibile attraverso i risultati sportivi. Accordo trovato quindi col Marsiglia e la Juventus può festeggiare il primo rinforzo per il prossimo campionato.

Un affare che va a sistemare almeno momentaneamente il reparto offensivo della squadra bianconera, pronta a chiudere un colpo importante per la prossima stagione. Un attacco che potrebbe avere diverse novità in vista della prossima stagione se si pensa che Vlahovic è ancora sul mercato. Il serbo piace a diverse big europee con Chelsea e Bayern Monaco che ancora pensano al classe 2000 che arriva da una stagione difficile con la maglia della Juventus.

Uno dei calciatori che potrebbe prendere il posto di Vlahovic al centro dell’attacco bianconero è Alvaro Morata. Lo spagnolo è un pallino di Massimiliano Allegri che lo ha avuto a disposizione nella scorsa avventura alla guida della Juventus. Il giocatore, nonostante le ultime dichiarazioni arrivate dall’Atletico Madrid, sembra essere in uscita dal club spagnolo che vorrebbe monetizzare dalla sua partenza avendo un contratto in scadenza nel 2024. Il calciatore, dal canto suo, sarebbe felice di ritornare ancora una volta in bianconero.