Euro U21: si parte stasera con quattro incontri! Giovedì esordio dell’Italia contro la Francia

Non si ferma il grande calcio internazionale. A poco più di sei mesi dal Mondiale in Qatar, un altro torneo per Nazionali è pronto a cominciare.

Stiamo parlando dell’Europeo U21, co-ospitato da Romania e Georgia e che inizierà ufficialmente questa sera con quattro gare: alle ore 18 si giocheranno Belgio-Olanda, Georgia-Portogallo e Ucraina-Croazia, mentre alle ore 20,45 Romania-Spagna.

Il torneo prevede la partecipazione di 16 squadre, suddivise in quattro gruppi: l’Italia di Nicolato è stata inserita nel gruppo D, insieme a Francia, Svizzera e Norvegia.

Proprio gli Azzurrini sono tra i principali candidati al successo finale, d’altronde stiamo parlando della Nazionale che ha collezionato più successi in questa competizione, insieme alla Spagna. Per ben cinque volte l’Italia è riuscita a trionfare agli Europei di categoria, anche se l’ultimo successo risale a 19 anni fa (Germania 2004).

L’intenzione della Federazione e del CT è ben chiara dalle convocazioni: sono stati chiamati in causa giocatori già esperti e nel giro della Nazionale maggiore, quali Gnonto e Tonali. L’esordio sarà tutt’altro che semplice, visto e considerato che la Francia di Nipoll è una squadra molto temibile: su Planetwin365, la vittoria dell’Italia nella gara d’esordio pagherebbe 3,34 volte la posta; su WilliamHill 3,20 e su Betclic 3,23.

Non si tratta di una sfida inedita ma preme notare come l’Italia non riesca a battere i transalpini dal 2001: da allora sono arrivate due sconfitte e tre pareggi. Da segnalare che negli otto incontri precedenti, se si tiene conto solo dei 90 minuti regolamentari, le squadre non abbiano mai fatto registrare più di due gol segnati: l’Under 2,5, questa volta, vale la quota di 1,90 su Planetwin365, su WilliamHill 1,85 e su Betclic 1,89.

Sarebbe interessante ipotizzare un primo tempo molto convincente degli Azzurrini: su Planetwin365, il segno “2” all’intervallo pagherebbe 3,82 volte la posta, su WilliamHill 3,60 e su Unibet 3,85.

Oltre all’Italia, è da attenzionare, in particolar modo, una delle gare d’esordio. Belgio-Olanda potrebbe essere una partita molto divertente: allettante la quota del risultato esatto 2-2, su Planetwin365 a 12,63, su Unibet è a 12,50 e su WilliamHil al 13,00.

Esordio abbastanza tranquillo per la Germania campione in carica, la quale se la vedrà con Israele giovedì alle ore 18: su Planetwin365 segnaliamo la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, a 1,82; su Betclic è a 1,63 e su WilliamHill 1,83.