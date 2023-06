Sofia Goggia baciata dal sole: in Sardegna mostra un fisico da urlo

E’ un periodo di assoluto relax per la nostra Sofia Goggia prima di riprendere gli allenamenti in vista della prossima stagione agonistica

Il riposo assoluto e troppo prolungato nel tempo non fa per lei. Troppo forte è il richiamo delle gare, della competizione da aggredire e da vincere, lo sguardo delle avversarie da incrociare con cui caricarsi ancora di più. Sofia Goggia è una fuoriclasse anche in vacanza, quando si deve staccare la spina per un po’ di meritato relax.

Trent’anni, bergamasca doc, la campionessa di sci alpino si trova in questi giorni in Sardegna, terra discreta e orgogliosa come lei, per ricaricare le pile in vista della prossima stagione. Giusto una breve parentesi prima di tornare a spremere i muscoli in palestra.

A novembre prossimo la Goggia compirà trentuno anni, l’età giusta per puntare finalmente a vincere la Coppa del Mondo generale. Dopo averne conquistate quattro di specialità, tutte di discesa libera, è forse arrivato il momento giusto per lanciare l’assalto a quella che in un modo o nell’altro le è finora sempre sfuggita. Le avversarie non mancano, ma Sofia ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio.

Nel frattempo un po’ di sole e di mare non guastano, in attesa di lanciarsi dai pendii ghiacciati a tutta velocità. Negli ultimi mesi il nome della fuoriclasse di Bergamo è stato anche al centro di una vicenda di gossip che ha fatto parecchio discutere ma che finora non ha trovato conferma.

Sofia Goggia, il costume esalta il suo fisico da super atleta: i tifosi sono in fibrillazione

Si sono fatte insistenti le indiscrezioni legate a una relazione sentimentale tra la nostra campionessa di discesa libera e il giornalista e conduttore Massimo Giletti, che ha lasciato in modo burrascoso l’emittente LA7 in cui ha lavorato per molti anni. Le voci di un flirt tra i due, mai smentite del tutto, si sono poi spente nel momento in cui Sofia Goggia ha ammesso di non avere ancora tempo per pensare all’amore.

Al mare della Sardegna la nostra fuoriclasse ha trovato comunque il tempo di mostrarsi in bikini, un due pezzi che ne ha messo in evidenza il fisico atletico e ben allenato. Il suo profilo Instagram, seguito da oltre mezzo milione di followers, è stato preso d’assalto dai tifosi che le hanno rivolto i più sinceri complimenti.