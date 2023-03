Sofia Goggia-Giletti, è vero amore? Le prove sono davvero schiaccianti. Nel mirino del gossip la presunta relazione tra la sciatrice e il giornalista

Fa un certo effetto pensare che due personaggi celebri dello showbiz sportivo-televisivo come Sofia Goggia e Massimo Giletti stiano insieme e addirittura siano più innamorati che mai, travolti da una passione incontrollabile. Un po’ per la differenza di età, il giornalista ha trent’anni più della campionessa, un po’ perchè ci si immagina che tra i due, che frequentano ambienti del tutto diversi, esistano distanze incolmabili. Ma a quanto pare non è affatto così, anzi. La pluricampionessa dello sci italiano e il conduttore televisivo sarebbero molto innamorati, alla faccia dei luoghi comuni.

Anche perchè a conferma di questa tesi arrivano nuove indiscrezioni su questa discussa love story tra Massimo Giletti e Sofia Goggia. Vale la pena ricordare come i primi rumors si siano messi in moto la scorsa settimana quando il conduttore torinese è stato ospite del programma ‘Belve’ in onda come di consueto su Rai Due. Durante l’intervista, la conduttrice della trasmissione, la giornalista romana Francesca Fagnani ha lanciato la bomba, citando a più riprese il nome della campionessa di discesa libera, per poi chiedere direttamente al conduttore se il suo cuore al momento battesse per qualcuno.

“Sì, batte per una persona”, ha confermato lui, dando l’assist alla giornalista che ha domandato al suo ospite se, per caso, amasse la montagna, facendo un chiaro riferimento a Sofia Goggia. Al che, Giletti ha risposto con astuzia e scaltrezza: “Amo le montagne vincenti”. Ebbene, il settimana ‘Dipiù’ ha svelato nuovi dettagli che andrebbero a confermare la veridicità di questa relazione. Addirittura, il giornale ha pubblicato un’inedita foto di Massimo e Sofia risalente alla scorsa estate.

Sofia Goggi-Giletti, arriva l’ultima conferma sulla love story

In questa foto riportata dal noto magazine di cronaca rosa, uno scatto assolutamente inedito e a cui non c’è stato un seguito, si vedono Giletti e Sofia camminare fianco a fianco per le strade di Roma: lui girato di spalle dietro di lei, mentre camminano cercando di nascondersi da occhi indiscreti. A quanto pare, i due si sarebbero conosciuti ad una cena con amici in comune.

Ma in questo momento la loro relazione sarebbe ancora in ‘work in progress’, a causa dei rispettivi impegni professionali che li tengono molto occupati. Tuttavia, una persona molto vicina al conduttore di “Non è l’arena” avrebbe rivelato che quest’ultimo sembra aver preso una bella sbandata per la campionessa olimpionica: “Non appena hanno qualche giorno libero fanno il possibile per vedersi, per stare insieme. Massimo è cotto di Sofia”.

Per ora i diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito i rumors, ma pare proprio che la coppia sia molto innamorata. I due hanno sicuramente diverse passioni in comune: la montagna, dato che Giletti è da sempre assiduo frequentatore della località sciistica di Bardonecchia e la Juventus, squadra del cuore di entrambi.