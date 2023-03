“Chi non vorrebbe andarci!”, Sofia Goggia: l’annuncio a sorpresa scatena i social. Clamorosa rivelazione della fuoriclasse dello sci italiano

E’ la capofila della cosiddetta ‘nuova valanga rosa’, lo squadrone dello sci femminile che comprende anche altre due atlete di punta come Federica Brignone e Marta Bassino. Ma il diamante più luminoso è senza ombra di dubbio lei, Sofia Goggia. La trentenne fuoriclasse bergamasca ha appena conquistato, con sette gare d’anticipo sulla fine della stagione, la sua quarta coppa del mondo di discesa libera, la specialità in cui di fatto non ha rivali e che l’ha vista dominare anche quest’anno con ben cinque gare stravinte.

Nel corso degli anni poi, la fuoriclasse lombarda ha progressivamente abbandonato il clichè, peraltro piuttosto stantio, della sciatrice capace di esaltarsi solo davanti a una pista di sci o davanti a un’abbondante nevicata. La campionessa tutta sci e baite insomma, in cui la nostra Sofia Goggia non è mai riconosciuta. Anzi, in più occasioni ha rivelato di nutrire e coltivare altri interessi che esulano del tutto dalle gare di sci e dagli stessi sport invernali.

La vincitrice delle Olimpiadi invernali del 2018 ha svelato ad esempio di nutrire una passione smodata per i viaggi, in particolare per le mete più esotiche e di volersi mettere alla prova davanti alle telecamere prendendo parte a qualche programma di grande successo. Non solo però: nelle ultime settimane Sofia Goggia è finita di prepotenza sotto le luci dei riflettori del gossip.

Sofia Goggia, l’annuncio a sorpresa scatena l’entusiasmo dei tifosi

E il motivo è davvero clamoroso: sembra infatti in base ad alcuni rumors e indiscrezioni, peraltro non smentiti, che la campionessa di sci abbia una relazione, finora tenuta abilmente nascosta, con il popolare giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti. Tra i due c’è una differenza di età di tutto rispetto: lei ha compiuto trent’anni da qualche mese, lui sta per festeggiare le sessantuno primavere. Ma ora Sofia Goggia sembra voler esplorare nuovi orizzonti, soprattutto televisivi.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, la fuoriclasse bergamasca ha espresso un suo desiderio, finora tenuto nascosto: partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo, in qualità di ospite affiancando sul palco per qualche minuto il presentatore, Amadeus. Quello della Goggia è una sorta di autoinvito, che si spera venga raccolto in vista del 2024.

“Chi non vorrebbe andare a Sanremo. Qualche anno fa avevo ricevuto l’invito a ‘Ballando con le stelle‘, ma non mi ci vedo come ballerina. Per quanto ami la vita sulla neve, per me non c’è solo lo sci, ho bisogno di trovare tanti altri spazi e diversificare la mia identità“. Svelato dunque il clamoroso retroscena: Milly Carlucci voleva Sofia come ballerina nel talent più seguito della televisione italiana ma la fuoriclasse della discesa libera ha preferito declinare l’invito.

Chissà se nelle prossime settimane invece i rotocalchi di cronaca rosa e gli esperti di gossip faranno chiarezza in merito alle voci relative alla sua storia d’amore con Massimo Giletti. Una vicenda che sta attirando interesse e curiosità da parte di tutti i suoi fan.