Sci, Italia maestra nel segno di Sofia Goggia

Un trionfo tutto italiano in Coppa del Mondo, in terra Svizzera a Crans Montana splende il tricolore che occupa le prime due posizioni del podio con Sofia Goggia e Federica Brignone. I numeri parlano chiaro rendendo orgoglioso un paese intero. Da inizio stagione infatti sono 21 i podi ottenuti dall’Italia femminile e questo nella discesa rappresenta l’ottavo successo della stagione.

Record di Sofia Goggia, ventiduesimo successo in Coppa del Mondo

Un duo ormai noto ad appassionati e non solo, due campionesse che a suon di successi portano nelle vette innevate del mondo la bandiera italiana. Sofia Goggia e Federica Brignone a Crans Montana si distaccano per un solo battito di ciglio. La bergamasca ha chiuso a 1’26’’81, appena 15/100 prima della compagna di nazionale.

Un soffio che vale un primato assoluto, perché con quest’oro Sofia Goggia sigla il suo diciassettesimo successo in discesa e il ventiduesimo in Coppa del Mondo, si distacca dal precedente pari merito con la Brignone e in solitaria si aggiudica la nomina di atleta azzurra più vincente nel massimo circuito. In discesa per lei è il quinto successo su sette gare disputate, numeri incredibili che non si vedevano dalla stagione 2015/2016 con Lindsey Vonn.

Prossimi appuntamenti

Si attendono ancora le due tappe finali di Coppa del Mondo che saranno essenziali per Sofia Goggia al momento in testa con 580 punti. Al secondo posto con 401 punti la slovena Ilda Stuhec (posizionatasi nona a Crans Montana) la quale dista momentaneamente 179 punti dall’azzurra.

L’attenzione adesso si volge sulla pista olimpica norvegese di Kvitfjell dove a partire dal prossimo weekend farà il suo esordio la categoria femminile con un tris di gare. In programma ben due super-g con il primo che inaugurerà il programma, venerdì 3 marzo (nei due giorni precedenti ci saranno le prove), dalle ore 10.30, e il secondo domenica 5 (sempre alle 10.30), intervallati dalla discesa di sabato 4 marzo, con il via previsto alle 11.00.