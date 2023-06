Immobile all’Inter: affare a sorpresa, cosa sta succedendo

La notizia è assolutamente clamorosa: Ciro Immobile potrebbe lasciare la Lazio ma non la Serie A. Secondo le ultime voci, il centravanti della nazionale potrebbe approdare all’Inter

Ciro Immobile, centravanti della Lazio, potrebbe anche finire all’Inter. In nerazzurro l’ex Torino e Borussia Dortmund ritroverebbe uno degli allenatori con cui ha reso meglio: Simone Inzaghi. Il sodalizio tra i due potrebbe, dunque, essere riproposto a San Siro.

Immobile potrebbe lasciare la Lazio, come evidenziato da ‘Tuttomercatoweb’, dopo il secondo posto conquistato con Sarri, al termine di una delle stagioni più tribolate per l’attaccante dei biancocelesti. Rispetto a qualche mese fa, infatti, si sono aperti scenari inimmaginabili e l’addio del bomber della Nazionale alla Lazio non sembra più impossibile. I tifosi dell’Inter attendono, la trattativa sta per prendere il via.

Nuova avventura per Immobile: l’Inter pensa al colpaccio dalla Lazio

Il sorprendente, e per certi versi deludente, finale di stagione dell’Inter ha lasciato diversi interrogativi in casa nerazzurra. La finale di Champions League giocata alla pari contro il Manchester City ha lasciato l’amaro in bocca, ma ha anche dato fiducia e consapevolezza al progetto guidato da Simone Inzaghi.

In questa sessione estiva, però, l’organico della Beneamata potrebbe subire un’ingente rivoluzione, soprattutto all’interno del reparto offensivo. Per rimpolpare l’attacco, dunque, Inzaghi potrebbe ricongiungersi con Ciro Immobile.

L’attaccante della Lazio nell’ultima annata ha vissuto la sua peggior stagione da quando veste la maglia biancoceleste con sole 12 reti e 5 assist in 31 presenze in Serie A. Le manovre in attacco della dirigenza nerazzurra potrebbero portare lontano da San Siro diversi giocatori. L’Inter, infatti, sta cercando di piazzare Joaquin Correa e, con ogni probabilità si separerà da Edin Dzeko, sempre più vicino al Fenerbahce. In dubbio anche le posizioni di Lukaku e Lautaro Martinez.

Il belga farà presto ritorno al Chelsea dopo il prestito a Milano, ma nei piani dell’ex Manchester United ci sarebbe solo un ritorno all’Inter. L’intervento del calciatore potrebbe convincere i ‘Blues’ a concedere un nuovo prestito, magari inserendo un riscatto fissato a cifre più abbordabili per i nerazzurri.

Diversa, invece, la situazione di Lautaro Martinez. L’argentino è l’attaccante da cui la dirigenza vuole ripartire e solo una richiesta del diretto interessato, o un’offerta a tre cifre, potrebbero far vacillare l’Inter per una sua eventuale cessione.