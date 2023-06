Kayla Simmons gioca con lo specchio: una maglia, le Crocs e niente altro

Kayla Simmons come sempre illegale nei suoi scatti sui social, la pallavolista accende la fantasia con un look casalingo da urlo

La bellezza e la sensualità esplosive di Kayla Simmons stanno facendo sempre più proseliti sul web. La principale influencer pallavolistica del mondo della community riesce sempre a coglierci di sorpresa e farci sognare ad occhi aperti, con uno scatto più sensazionale dell’altro.

27 anni, statunitense, Kayla sta diventando celebre in tutto il mondo per una fisicità prorompente, di quelle che non lasciano scampo. Figura slanciata e statuaria con curve incontenibili, se fino a qualche tempo fa era famosa soprattutto oltre oceano, adesso l’eco della sua bellezza da urlo sta arrivando fino a noi. Merito anche della vacanza primaverile che si è concessa in Europa, con un tour del vecchio continente che ha toccato anche l’Italia, di cui Kayla si è innamorata a prima vista.

La speranza, è di rivederla prima o poi alle nostre latitudini. Per il momento, ci accontentiamo di gustarci le sue foto su Instagram, con un seguito giunto ormai oltre il milione di followers. La sensazione, è che si tratti di un traguardo solo parziale e che sia un numero destinato a crescere potenzialmente all’infinito. In questa estate 2023, arriva come outsider sulla scena, ma si candida a essere una delle principali rivelazioni quanto a femminilità e classe incontenibile.

Kayla Simmons, gambe in bella vista e intimo invisibile: si rischia l’infarto

Chi la segue già da un po’ sa bene che l’ex pallavolista della Marshall University di Miami ama giocare con post e stories stuzzicando la passione e la fantasia degli ammiratori. Lo fa anche in questa immagine che mette a dura prova le coronarie di tutti.

Un selfie in piedi di fronte allo specchio con un paio di dettagli che balzano subito all’occhio. Gambe infinite e affusolate, la curva di un lato B pazzesca, indosso soltanto una maglietta e probabilmente senza intimo. Difficile aggiungere altro, c’è solo da perdersi nel turbine di sensualità che Kayla riesce a scatenare ogni volta. L’estate è soltanto all’inizio, ma già sappiamo che di immagini memorabili lei saprà riservarcene in numero elevatissimo. Visioni che alzeranno la temperatura a livelli insostenibili, garanzia di like e commenti entusiasti da tutto il mondo. Ormai, la Simmons è una vera e propria garanzia quando si tratta di sedurre e far innamorare al primo sguardo.