Thuram al Milan: decisive le prossime ore, PSG fuori dai giochi

Sandro Tonali ha le valige pronte e in casa Milan è ora di dare ufficialmente il via alla campagna acquisti. Ore di fuoco per i diavoli che pensano già a come reinvestire il capitale che frutterà dall’operazione con il Newcastle. Alla lista dei preferiti dai rossoneri si aggiungono Frattesi e Lukaku; mentre Thuram primo vero obiettivo è verosimilmente vicinissimo a chiudere la trattativa.

Marcos Thuram, un figlio d’arte più volte vicino all’Italia

Marcos Thuram, è il figlio d’arte di quel Lilian che in Italia ha indossato la maglia di Juventus e Parma e che ha contribuito a scrivere la storia della nazionale francese. Il padre è stato un difensore di livello, mentre lui e il fratello Khephren si sono sin da subito distinti in ruoli diversi. Attaccante di livello che trova nei suoi 192 centimetri di altezza un ulteriore arma letale per gli avversari. L’esordio in Ligue 1 avviene con il Sochaux nel 2015; per la svolta, invece, si attende fino al 2019 con l’arrivo al Borussia Mönchengladbach dove si aggiudica la maglia da titolare.

Tocca la Serie A con un dito già due anni anni fa, nella sessione di mercato estiva Thuram finisce nel mirino dell’Inter. I nerazzurri freschi di scudetto cedono Romelu Lukaku al Chelsea e il gioiellino ventitreenne francese viene scelto come innesto per il reparto offensivo.

La trattativa salta alle battute finale a causa di un brutto infortunio del giocatore. La rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro compromette la trattativa e l’intera annata dell’attaccante.

Con i giusti tempi recupera la forma fisica e il fiuto per il gol si riaccende. Ad oggi il classe 1997 è pronto a salutare il Borussia Mönchengladbach lasciandosi alle spalle i 34 gol collezionati in 111 presenze con il club.

PSG scartata, il Milan è a un passo

Le contendenti sono diverse, dal Lipsia al PSG, ma l’assalto del Milan è attualmente il più concreto.

Nelle ultime ore, secondo quanto riferisce l’Equipe, il giocatore avrebbe già comunicato alla dirigenza parigina di non voler firmare con la società di Al-Khelaifi.

La trattativa per l’arrivo in Italia è in fase conclusiva e la fumata bianca da parte del club rossonero si attende nelle prossime 24/48 ore. Per l’attaccante francese il Milan ha pronto un contratto quinquennale con uno stipendio annuo da quattro milioni e mezzo l’anno.