Camila Giorgi, outfit promosso a pieni voti: gonna cortissima e cuori in tilt

Camila Giorgi resta sempre uno dei personaggi più in vista del tennis italiano e non solo, il suo profilo social è sempre guardato con attenzione.

Il nuovo outfit della tennista spiazza i suoi fan, che apprezzano e ammirano la bellezza della 32 anni. Che rimane in piano piano sia sui social, nonché per i tornei, dove riesce a fare discutere nel bene e nel male.

Non c’è giorno dove Camila Giorgi non sia protagonista, alternando forse con fin troppa sagacia la sua attività sportiva a quella sui social. L’incontro contro Venus Williams è destinato ancora a fare discutere, rimane uno degli incontri più “pazzi” del 2023.

Gli amanti del tennis sono rimasti colpiti dall’esultanza della Giorgi dopo la caduta della Williams, che era in condizioni precarie e sembrava essere andata direttamente ko. Ciò nonostante, anche con una gamba sola l’americana è riuscita a battere la tennista italiana, che ha sprecato una grande chance e ha ricevuto l’ironia della statunitense: “Mi sorprende come non sia la numero uno al mondo…”. Polemiche in campo, maggior apprezzamento invece arriva dai social.

Camila Giorgi si riscatta dopo le polemiche

La sfida contro Venus Williams è stata seguita e commentata anche da altri protagonisti del tennis, che hanno preso tutte le parti dell’americana come nel caso di Martina Navratilova, che su Twitter è stata particolarmente dura contro la tennista italiana. Una leggerezza che non rifarebbe, la sconfitta contro la Williams è una lezione sportiva e non che non dimenticherà così facilmente. Messo da parte il campo, è il momento di un po’ di leggerezza: il nuovo outfit di Camila Giorgi è promosso a pieni voti.

Rimanendo in tema scolastico, quel “laurea” scritto a presentazione del post incuriosisce ancora di più i suoi storici fan, quelli che sempre e comunque stanno dalla parte della tennista italiana. Un numero di sostenitori cresciuto, sono arrivati a più di 700 mila i fan, un esercito che spesso e volentieri supporta la tennista come in quest’ultimo caso con un vestito che richiama ai college americani.

Camila Giorgi cerca riscatto, il suo modo di intendere il tennis ormai sta diventando quasi una scuola. Ovvero, quello di uno sport da giocare ad alta intensità quando si è ispirati, ma anche spesso sovente a sonore delusioni come quella maturata contro la Williams. Perdere contro la 43enne che era in condizioni precarie non è il massimo, i tifosi italiani si chiedono ora quando arriverà una rivincita e intanto si godono gli scatti social.