Tamberi in una veste inedita, i tifosi restano di sasso: pazzesco!

Sorprendente nuova veste per Gianmarco Tamberi, il saltatore azzurro che ha regalato tante soddisfazioni al nostro sport in carriera

Due le tappe che Gianmarco Tamberi sicuramente non dimenticherà di questo 2024 ormai agli sgoccioli sono sicuramente all’opposto l’una dall’altra. La prima è il trionfale percorso agli Europei di atletica leggera a Roma, dove il saltatore azzurro ha ottenuto una splendida vittoria, con la misura di 2,37 metri.

L’altro ricordo è l’Olimpiade di Parigi 2024 sfumata in maniera davvero sfortunata. Infatti il portabandiera azzurro ha accusato dei dolori fortissimi all’addome e febbre alta, risultato di calcoli renali. Un problema che lo ha condizionato per tutta la competizione olimpica e non gli ha permesso di difendere la medaglia d’oro conquistata nel salto in alto alle recenti Olimpiadi, quelle di Tokyo.

Un’annata in chiaroscuro dunque per Gimbo, che continua a rappresentare però un punto di riferimento per l’atletica leggera italiana. Il tutto in attesa di novità sul suo futuro, visto che dopo la delusione olimpica Tamberi ha preferito non sbilanciarsi sui prossimi progetti sportivi e professionali. Ma c’è una simpatica novità ad attendere il fuoriclasse del salto in alto.

Tamberi in versione cartoon: che sorpresa sul suo account Instagram

No, la novità non riguarda decisioni sul futuro di Gianmarco Tamberi o altri traguardi da raggiungere. Bensì una bella iniziativa, lanciata dal suo sponsor tecnico Puma: ovvero trasformare l’atleta italiano in un vero e proprio cartoon. Disegni davvero belli e colorati che hanno ripercorso l’annata 2024 del saltatore, con tanto di frasi a fare da corredo.

Sul suo account Instagram appaiono i momenti topici dell’ultimo anno: in primis Tamberi che salta e vince nei pressi del Colosseo, riprendendo il trionfo agli europei di Roma, con le ormai iconiche viti all’interno della scarpa come portafortuna. Poi un altro momento topico: la fede matrimoniale persa nella Senna, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Ed ancora il ringraziamento del pubblico dopo la delusione di Parigi ed i suoi tanti dolori fisici, fino alla speranza di ancora nuove e numerose imprese da affrontare. Insomma, una sintesi a colori di un Tamberi che evidentemente non dimenticherà questo 2024 e ne farà tesoro se decidesse di continuare ancora a saltare.

I ben informati sono sicuri che Tamberi stia già pensando e preparando il ritorno in grande stile a Tokyo, città che gli ha regalato nel 2021 l’oro olimpico. Infatti nella capitale giapponese andranno in scena a settembre prossimo i Mondiali di atletica leggera. L’appuntamento giusto per ricominciare a sognare.