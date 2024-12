Juve, mirino sulla continuità in campionato. Motta ottimista sul recupero degli acciaccati

La Juventus si è allenata anche ieri per preparare la sfida di domenica contro la Fiorentina: “Juventus in campo, a Santo Stefano, dopo i due giorni di riposo concessi da Thiago Motta. Al Training Center i bianconeri hanno iniziato a preparare la sfida contro la Fiorentina, l’ultima partita del 2024, in programma all’Allianz Stadium domenica 29 dicembre alle 18:00. Match, quello contro i toscani, che coinciderà con il diciottesimo turno di campionato. La squadra, dunque, in mattinata ha svolto una sessione di allenamento dedicata – dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento – alla tecnica e al possesso palla, prima di concluderla con del lavoro atletico. L’appuntamento per domani è nuovamente fissato al mattino, a due giorni dalla sfida contro la squadra gigliata”, come ha evidenziato il sito ufficiale.

Hanno lavorato a parte Koopmeiners, Douglas Luiz e Danilo, ma c’è ottimismo per il recupero di tutti e tre gli acciaccati in vista della partita contro la viola di domenica alle 18:00. C’è il desiderio di trovare continuità di risultati dopo aver interrotto la pareggite nel successo di Monza.