Chiara Nasti da sogno: quanto vale l’abito da sposa

Una cerimonia preparara con cura e finalmente il sì con Mattia Zaccagni: ecco quanto costa l’abito indossato da Chiara Nasti

Come in una favola, anche se questa è la vita vera. Alla fine Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, che di fatto erano già una famiglia da quando è nato il piccolo Thiago (otto mesi) sono ufficialmente marito e moglie anche per lo Stato e la Chiesa.

Una delle cerimonie più attese dell’anno, preceduto da una parentesi in pieno stile Nasti. Lunedì sera, a poche ore dalla cerimonia religiosa, il 28enne centrocampista della Lazio si è presentato sotto casa della futura sposa. Gran mazzo di rose rosse in mano, ma soprattutto esibizione canora con una serenata immortalata su Instagram. Per una volta si è trasformato in un neomelodico, scegliendo “Ti aspetto all’altare” del napoletano Tony Colombo.

Quello era solo un antefatto, perché il grosso è stato concentrato tra basilica di Santa Maria in Ara Coeli e il ricevimento a Villa Miani. Due luoghi speciali, per mille motivi. La chiesa romana nel 2005 era stata anche teatro del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, trasmesso in diretta su Sky. A loro non ha portato fortuna, ma evidentemente Chiara non è scaramantica.

Così questa volta è toccato a loro, accompagnati da un centinaio di invitati tra i quali spiccavano molti sportivi. Calciatori, certo, come Ciro Immobile con la moglie Jessica Malena, ma anche compagni di Nazionale, quali Matteo Pessina e Pierluigi Gollini. E poi, a sorpresa, Marcel Jacobs con la miglie Nicole Daza.

Chiara Nasti da sogno: per il giorno più bello la scelta è stata da applausi

Chiara Nasti ha azzardato, visto il caldo della Capitale. Ha scelto un abito bianco di alta sartoria, con gonna ampia e maniche lunghe. Per dare modernità al suo look ha puntato su un corpetto ricamato, elegante ma in stile con le sue scelte. Classico anche lo sposo, tutto in blu.

A fare da testimoni alla Nasti, una coppia di amici e la sorella Angela, conosciuta al grande pubblico per aver fatto la tronista a Uomini e Donne nel 2019. E lei è entrata quasi di corsa, come mostrano alcune immagini, rallentando la sua camminata quando si è accorta di essere fin troppo veloce.

Poi il ricevimento a Villa Miani, la stessa location scelta dal capitano della Roma Lorenzo Pellegrini per il suo matrimonio. Ma lì erano andati anche Totti e Ilary, poco dopo le loro nozze, a festeggiare, corsi e ricorsi storici.

In tutto tre cambi di abito per la sposa: dopo quello classico, uno per l’inizio della cena sempre in pizzo e lungo ma con una profonda scollatura. Successivamente si è presentata con un bustino sensuale e il seno in vista per tagliare la torta. Nulla però in confronto al vestito per le nozze: valore, più di 10mila euro.

A chiusura della giornata, un post su Instagram con l’immagine più bella insieme a Mattia e la replica del suo impegno: “Prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Ti amore amore mio”.