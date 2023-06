Kelly Piquet, scollatura bollente a Capri: la visione è sublime

Sexy vacanze italiane per la modella Kelly Piquet che ha deciso di rilassarsi un po’ nella sempre bellissima isola di Capri

Una vita in Formula 1 per la modella nata in Germania Kelly Piquet, figlia del pilota brasiliano tre volte campione del mondo Nelson Piquet, che per anni è stata la compagnia di Danill Kvyat. Ex pilota con un passato scuderia B della Red Bull dal quale ha anche avuto una figlia. I due si sono lasciati e la Piquet ha trovato conforto tra le braccia di un altro pilota.

Ora la vita sentimentale della modella la vede impegnata in una nuova relazione, quella con l’altro pilota della Red Bull Max Verstappen. Recentemente diventato campione del mondo proprio a bordo dell’iconica scuderia del toro rosso. I due sono la coppia più discussa dell’intero circuito di Formula 1.

Merito dei risultati ottenuti dal suo compagno e della notorietà dell’influencer. Kelly Piquet, modella apprezzatissima anche sui social, dove per quanto riguarda Instagram può vantare più di un milione di followers. Tutti seguaci che ogni giorno vengono messi al corrente della suo quotidianità. Proprio la Piquet attraverso i social ha fatto sapere che in questo momento è in vacanza a Capri.

Lady Verstappen in vacanza a Capri, scollatura bollente per Kelly Piquet

Mentre era intenta a godersi un po’ di relax sull’isola campana, la modella ha deciso di condividere sui social uno scatto in bianco e nero particolarmente piccante di lei al mare. “La Dolce Vita” è stata la didascalia che lady Verstappen ha deciso di accompagnare al sensuale scatto di lei sopra un lettino dove si stava dedicando alla sua abbronzatura.

Insomma, Italia nel cuore per la compagna del campione del mondo che sembra felice della sua nuova vita al fianco del noto pilota. Nel corso della sua carriera la Piquet ha svolto diversi mestieri, ricoprendo l’incarico prima di giornalista e poi quello di responsabile della comunicazione social per quanto riguarda gli eventi della Formula E.

Adesso, però, la sua occupazione principale sembra diventata quella di modella e star dei social. Nuova avventura sentimentale e professionale che sembrano aver dato una svolta netta alla vita della modella cittadina del mondo. La trentatreenne ha già avuto una figlia, Penelope, dal suo ex compagno, ma chissà che non possa decidere di coronare il suo sogno d’amore con Verstappen dando alla luce un altro figlio.