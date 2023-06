Rilancio Inter, 10 milioni in più del Milan

L’Inter fa sul serio e prepara l’assalto ad un profilo che piace moltissimo anche al Milan. Marotta è pronto a mettere 10 milioni in più

Con la conferma di Simon Inzaghi sulla panchina, i nerazzurri hanno già le idee chiare sui profili da portare ad Appiano Gentile. Serve senza dubbio qualcosa di importante a centrocampo.

Il campionato è finito da poco ma è già tempo di pensare alla prossima stagione, pianificando la campagna trasferimenti e cercando di capire quali sono le principali necessità. Fino al 30 giugno, tutte le big italiane stanno cercando di capire quanto devono versare per il Financial Fair Play e il settlemente agreement che hanno sottoscritto con la UEFA. Anche le due milanesi saranno costrette a cedere prima di pensare ai rinforzi.

I soldi degli arabi del Newcastle sono arrivati fino in Italia, con la cessione di Sandro Tonali che sposta gli equilibri. Più di 70 milioni, bonus compresi, per vedere il centrocampista della Nazionale con la maglia del club britannico. I bianconeri d’Inghilterra pensano di irrobustire il reparto nevralgico con un calciatore forte e di prospettiva.

Le iniziali resistenze da parte del ragazzo hanno lasciato spazio ad una comoda accettazione, di fronte a cifre mai viste. Stiamo parlando di circa 70 milioni di euro più bonus, che finiranno nelle casse del Milan.

L’Inter fa sul serio per Kessie: superata anche l’offerta del Milan

In realtà, prima di virare su Tonali, a Newcastle avevano pensato a Barella, mettendo sul piatto più o meno la stessa cifra. L’Inter ha però rifiutato oltre 60 milioni, preferendo vendere Brozovic (ancora in trattativa con gli arabi).

La cessione del croato sarà fondamentale per Marotta e Ausilio per avere il cash necessario da investire. Sempre a centrocampo l’idea è quella di irrobustirsi, considerando le caratteristiche di Mkhitaryan, Calhanoglu e proprio di Barella.

Sul taccuino dei dirigenti del “Biscione” c’è da tempo il nome d Frank Kessie. L’ivoriano è pronto a lasciare il Barcellona, dopo una stagione di sicuro non giocata da protagonista. Come riportato dai colleghi spagnoli di Elnacional.cat, l’Inter è pronta a mettere circa 10 milioni di euro in più rispetto al Milan (20 anziché 10), interessato ad un clamoroso ritorno.

Per Kessie rischia di scatenarsi una clamorosa asta proprio in Italia. Il suo agente non ha mai nascosto che al ragazzo piacerebbe tornare in Serie A e Milano rimane sempre la location preferita del ragazzo.